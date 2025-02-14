МАРКОВ: «Это ведро ледяной воды. Историю с Калюжным буду помнить всегда»

Директор «Карпат» Александр Марков, ранее работавший в «Александрии», рассказал о ситуации, когда его бывший клуб получил техническое поражение от «Шахтера» из-за участия полузащитника Ивана Калюжного, который не был заявлен в УПЛ.

– Как вы оцениваете историю с Иваном Калюжным в матче «Александрия» – «Шахтер», когда команда получила техническое поражение?

– Это очень болезненная тема для меня, и я не хочу подробно ее комментировать. Но понимаю, что это может вызвать дополнительный хейт и домыслы. На тот момент я был в топ-менеджменте клуба и отвечал почти за все процессы. Считаю это своей ошибкой – не проконтролировал, не досмотрел.

– В какой момент вы узнали, что что-то пошло не так ли?

– На следующий день после матча. Я получил звонок из Украинской ассоциации футбола о том, что футболист, который не был заявлен, принял участие в игре.

– Какими были ваши эмоции в тот момент?

– Нам, можно сказать, вылили на голову ведро ледяной воды – и это еще мягкое сравнение. Такие ошибки перечеркивают многие вещи. Это то, что я буду помнить всю свою футбольную жизнь.

– Вы анализировали эту ситуацию? Сделали выводы?

– Я анализировал эту ситуацию тысячу раз. Но к конечному выводу так и не пришел. Если ты топ-менеджер и берешь на себя всю ответственность, рискуешь просто стать высокооплачиваемым работником или избегать ответственности вообще. Может быть, так проще, но это не мой подход.

– Вы раньше публично не комментировали эту ситуацию. Почему?

– Я никогда не давал больших интервью, поэтому не имел такой возможности. Но в повседневной жизни и работе клуба все, кто причастен ко мне, знают, что моя позиция всегда была четкой: должность – это не только бонусы, премии и внимание, но и ответственность. Если не доработал или не организовал процесс – должен отвечать.