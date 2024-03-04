ОФИЦИАЛЬНО. Александрии засчитано техническое поражение в матче с Шахтером

4 марта в Доме футбола прошло заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола.

В ходе заседания было рассмотрено дело об участии в матче 18-го тура УПЛ «Александрия» – «Шахтер» (0:0) в составе команды хозяев футболиста Ивана Калюжного, который по состоянию на 26.02.2024 не был заявлен за клуб на этот поединок.

Рассмотрев материалы дела, КДК УАФ решил: