Украина. Премьер лига04 марта 2024, 13:50 | Обновлено 04 марта 2024, 14:04
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ОФИЦИАЛЬНО. Александрии засчитано техническое поражение в матче с Шахтером
В команде Руслана Ротаня сыграл Иван Калюжный, который не был заявлен на этот поединок
04 марта 2024, 13:50 | Обновлено 04 марта 2024, 14:04
4400
98
4 марта в Доме футбола прошло заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола.
В ходе заседания было рассмотрено дело об участии в матче 18-го тура УПЛ «Александрия» – «Шахтер» (0:0) в составе команды хозяев футболиста Ивана Калюжного, который по состоянию на 26.02.2024 не был заявлен за клуб на этот поединок.
Рассмотрев материалы дела, КДК УАФ решил:
- аннулировать результат матча 18-го тура УПЛ «Александрия» (Александрия) – «Шахтер» (Донецк);
- засчитать ФК «Александрия» (Александрия) в матче 18-го тура техническое поражение (0:3), а ФК «Шахтер» (Донецк) – техническую победу (3:0).
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Пора менять тот женский половой орган, который помесили на эмблему спорт кружка из села Счастливое на зверька, который соответствует духу команды!
а вот выберется ли шахтер из такой передряги - большой вопрос, ведь без бабла ахметова, это просто коллектив физкультуры без традиций, чести истории и болельщиков!
Все інше то просто розмови.. вболіваємо далі кожен за свій клуб!
І це ще не останній скандал за участю Шахтаря.
Я думаю, що ще буде Полтава 2 і Олександрія 2 не один раз!
наркоман же говорил что нужно пару трансферов, вот - подписали чела из Александрии, перепродлили Монзуль, прикупили Балакина и вуаля - победа за победой пошла
Нехай би кроти грали собі в динири і не псували тут повітря.
ФК Крыса снова через кабинет получила 3 очка.
Интересно Александрия не хочет прогнать своего работника через полиграф и узнать у УПЛ как это так работает их программа, ведь все это, в первую очередь, произошло из-за технической ошибки.
А случайно ли?
а так, ничего нового не случилось - фк Крыса это позор украинского футбола уже не первое десятилетие
сейчас будем ржать как местные проститутки буду радоваться как их клуб, потратив на усиление больше чем вся УПЛ за послдение 5 лет, смог обыграть САМУ Александрию только в кабинете
Жизнерадостная вротберулька какая попалась
Плевали они на всех давным давно!
Кто за то чтобы создать петицию на сайте администрации президента против беспредела ахметова и его игрушки футбольного клуба шахтёр?
Я не собираюсь быть терпилой всегда,Андрей Шевченко помоги разобраться в этом беспределе!
Попросят Свет выключить на стадионе на 15 секунд чтобы мяч забить, потом включат.
ДТЭК завжди з вами.