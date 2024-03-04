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Украина. Премьер лига
04 марта 2024, 13:50 | Обновлено 04 марта 2024, 14:04
4400
98

ОФИЦИАЛЬНО. Александрии засчитано техническое поражение в матче с Шахтером

В команде Руслана Ротаня сыграл Иван Калюжный, который не был заявлен на этот поединок

04 марта 2024, 13:50 | Обновлено 04 марта 2024, 14:04
4400
98
ОФИЦИАЛЬНО. Александрии засчитано техническое поражение в матче с Шахтером
ФК Александрия. Иван Калюжный

4 марта в Доме футбола прошло заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола.

В ходе заседания было рассмотрено дело об участии в матче 18-го тура УПЛ «Александрия» – «Шахтер» (0:0) в составе команды хозяев футболиста Ивана Калюжного, который по состоянию на 26.02.2024 не был заявлен за клуб на этот поединок.

Рассмотрев материалы дела, КДК УАФ решил:

  • аннулировать результат матча 18-го тура УПЛ «Александрия» (Александрия) – «Шахтер» (Донецк);
  • засчитать ФК «Александрия» (Александрия) в матче 18-го тура техническое поражение (0:3), а ФК «Шахтер» (Донецк) – техническую победу (3:0).
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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк техническое поражение Александрия Украинская Премьер-лига Иван Калюжный Александрия - Шахтер КДК УАФ
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 98
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Saar
Тягнуть кротів до першого місця, навіть не приховано.
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+14
Flying Cat
Часи такі. Олександрії потрібні гроші, а у деяких вони є. Бувають циркові вистави на полі, а бувають у кабінетах. Я не представляю, як можна підписати футболіста та "забути" заявити. Вони ж не кілька десятків підписали? 
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+12
KOT
Кабінетні чемпіони 
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+8
FunnyCat_____
🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀
Пора менять тот женский половой орган, который помесили на эмблему спорт кружка из села Счастливое на зверька, который соответствует духу команды!
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+8
D1927K
Офіційно: в фк "Щур" змінився символ, місце крота тепер займатиме щур
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+8
FunnyCat_____
Все равно рано или поздно, шахтер закончит как их идейный вдохновитель -  туринский ювентус. У которого в его кабинетных играх было куда более сильное лобби да и история с болельщиками  и влиянием в стране, не сравнима с крысятней!
а вот выберется ли шахтер из такой передряги -  большой вопрос, ведь без бабла ахметова, это просто коллектив физкультуры без традиций, чести истории и болельщиков!
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+7
Darkness1984
Ну, що тут сказати. Якщо брати регламент, то тут все ясно.. що прописано в регламенті, повинно виконуватись..
Все інше то просто розмови.. вболіваємо далі кожен за свій клуб!
І це ще не останній скандал за участю Шахтаря.
Я думаю, що ще буде Полтава 2 і Олександрія 2 не один раз!
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+6
Показать Скрыть 13 ответов
FunnyCat_____
Аааа, я забыл это уже ж лучший шахтер в истории
 наркоман же говорил что нужно пару трансферов, вот -  подписали чела из Александрии, перепродлили Монзуль,  прикупили Балакина  и вуаля -  победа за победой пошла 
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+6
8number
Кротята флудять будь чим: «нарушение было», «справедливо было». Всьо было — футбола тільки нема і не видно коли буде …
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+5
kolisnyk
Хто б сумнівався? Цікаво, як Олександрія возила його на збори за кордон? 
Нехай би кроти грали собі в динири і не псували тут повітря.
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+4
FunnyCat_____
Ну в принципе другого и не ожидалось!
ФК Крыса снова через кабинет получила 3 очка.
Интересно Александрия не хочет прогнать своего работника через полиграф и узнать у УПЛ как это так работает их программа, ведь все это, в первую очередь, произошло из-за технической ошибки.
А случайно ли? 
а так, ничего нового не случилось -  фк Крыса  это позор украинского футбола уже не первое десятилетие 
сейчас будем ржать как местные проститутки буду радоваться как их клуб, потратив на усиление больше чем вся УПЛ за послдение 5 лет, смог обыграть САМУ Александрию только в кабинете
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+4
Показать Скрыть 2 ответа
Умник
👏
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+4
Yevginarius
смоктар не зможе, кабінетний щур з уаф поможе
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+3
FunnyCat_____
Забавно как Ака 228 тарабанят за две щеки а он смайлики постит!
Жизнерадостная вротберулька какая попалась
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+3
⬆️
Осталось Минаю +3 засчитать за ДК и всё войдёт в русло.
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
FunnyCat_____
Сколько можно позволять ахметову и шахтёру всё это?
Плевали они на всех давным давно!
Кто за то чтобы создать петицию на сайте администрации президента против беспредела ахметова и его игрушки футбольного клуба шахтёр?
Я не собираюсь быть терпилой всегда,Андрей Шевченко помоги разобраться в этом беспределе!
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+2
Показать Скрыть 2 ответа
FunnyCat_____
лох 228 снова оправдывается, до чего же дефективное создание
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+2
Умник
Интересно с Колосом что будет?
Попросят Свет выключить на стадионе на 15 секунд чтобы мяч забить, потом включат.
ДТЭК завжди з вами.
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+2
Показать Скрыть 9 ответов
Fant24
Когда Павелко организовал договорняк минай шахтер 04 и конторы в турции перестали пртнимать ставки то на другой день тишина 
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+1
FunnyCat_____
Как вы думаете болельщики  Александрии и Кривбаса будут поддерживать шахтёр в Еврокубках?
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+1
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