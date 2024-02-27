Александрии могут засчитать техническое поражение за матч с Шахтером

«Александрия» может получить техническое поражение за матч против донецкого «Шахтера», сообщает украинский журналист Владимир Зверов.

По информации источника, полузащитник «горожан» Иван Калюжный, вышедший на поле в стартовом составе, до сих пор не зарегистрирован в составе «Александрии». Владимир подтверждает свои слова паспортом игрока – документом, которым пользуется арбитр матча.

За появление незаявленного игрока команда автоматически получит техническое поражение 0:3. Напомним, сам матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги закончился со счетом 0:0.