Александрии могут засчитать техническое поражение за матч с Шахтером
На поле вышел незарегистрированный Иван Калюжный
«Александрия» может получить техническое поражение за матч против донецкого «Шахтера», сообщает украинский журналист Владимир Зверов.
По информации источника, полузащитник «горожан» Иван Калюжный, вышедший на поле в стартовом составе, до сих пор не зарегистрирован в составе «Александрии». Владимир подтверждает свои слова паспортом игрока – документом, которым пользуется арбитр матча.
За появление незаявленного игрока команда автоматически получит техническое поражение 0:3. Напомним, сам матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги закончился со счетом 0:0.
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Ну насправді якщо махінатори кіпрської СКМ провернуть таку оборутку то навряд чи рудим хитрюгам буде в підсумку краще.
але в касі УАФ попередньо недостача в два лями евро,
може хтось добавить...
може суркіси?
Плевали они на всех давным давно!
Кто за то чтобы создать петицию на сайте администрации президента против беспредела ахметова и его игрушки футбольного клуба шахтёр?
Я не собираюсь быть терпилой всегда,Андрей Шевченко помоги разобраться в этом беспределе!
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Нас не подолати!
Разом нас багато
Нас не подолати!
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