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  4. Александрии могут засчитать техническое поражение за матч с Шахтером
Украина. Премьер лига
27 февраля 2024, 17:48 |
4944
62

Александрии могут засчитать техническое поражение за матч с Шахтером

На поле вышел незарегистрированный Иван Калюжный

27 февраля 2024, 17:48 |
4944
62
Александрии могут засчитать техническое поражение за матч с Шахтером
УПЛ

«Александрия» может получить техническое поражение за матч против донецкого «Шахтера», сообщает украинский журналист Владимир Зверов.

По информации источника, полузащитник «горожан» Иван Калюжный, вышедший на поле в стартовом составе, до сих пор не зарегистрирован в составе «Александрии». Владимир подтверждает свои слова паспортом игрока – документом, которым пользуется арбитр матча.

За появление незаявленного игрока команда автоматически получит техническое поражение 0:3. Напомним, сам матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги закончился со счетом 0:0.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Шахтер Владимир Зверов Иван Калюжный техническое поражение
Источник Профутбол Digital
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Комментарии 62
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Vitaliy Shevchenko
Не зареєстрований де? В Олександрії зареєстрований. В УПЛ зареєстрований. Чи то у рижого в кабінеті "реєстрація"?
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+7
Pavel_i_CO
На сайті УПЛ він заявлений як гравець Олександрії. Пішли іржаві кабінетні ігри, раз на полі нікчеми 
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+6
avk2307
Відразу згадуємо ситуацію в грі з Минаєм , коли світла не було на стадіоні. По регламенту це поразка 0-3 приймаючій стороні. Але буде перегравання.
Ну насправді якщо махінатори кіпрської СКМ провернуть таку оборутку то навряд чи рудим хитрюгам буде в підсумку краще.
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+5
Показать Скрыть 4 ответа
DK1961
Также как путиноиды распространяют фейки и откровенную ложь по всему миру, так и ИХ РЫЖИЕ СОБРАТЬЯ распространяют очередной фейк про "техпроигрыш" Александрии. Ничего не будет, Калюжный на сайте ПФЛ значится игроком Александрии. А очередные кабинетные игры фейкового чемпиона засуньте себе в дупу.
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Vitaliy Shevchenko
Короче, Зверов ще сам не знає. Він так і сказав: МОЖЛИВО не був заявлений. Не роздувайте якусь уйню.
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+4
Ron Noiill
Скільки ще цей лугандонський цирк буде тривати?
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+3
RUX
Те що відбувся тех.програш заявляє делегат матчу, а не Звєрєв на другий день. Там все нормально.
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+3
Lulinnha
Кроты рвутся к чемпионству не отходя от кассы... 
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+3
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Burevestnik
Шева розбереться і рішення буде таке як і потрібне, але...
але в касі УАФ попередньо недостача в два лями евро, 
може хтось добавить...   
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+3
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Vitaliy Shevchenko
і один Зверов побачив? чи як завжди 3 "источника"...
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+2
Pavel_i_CO
На лугандонії назріває нове свято. Після двадцатьтрєтєга фєвраля вже просохли, сьогодні знов нажруться донбасята
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+1
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Александр Шевченко
Кабинетный или картонный чемпион, как кротов называть? Позорная команда на поле ни на что не способна, при Шеве и Лужном, судьи тоже уже не будут благословны к кротам. Но вот от 30 лимонов долларов, конечно не хочется рыжему ублюдку отказываться за выход в групповой раунд, по этому этот ублюдок рыжий будет за любую соломинку держаться, но Титаник(шлактер) идет на дно и ничто ему уже не поможет
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+1
Burevestnik
скільки і хто заплатили Сашкам за технічну поразку ?             
може суркіси?     
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
FunnyCat_____
Сколько можно позволять ахметову и шахтёру всё это?
Плевали они на всех давным давно!
Кто за то чтобы создать петицию на сайте администрации президента против беспредела ахметова и его игрушки футбольного клуба шахтёр?
Я не собираюсь быть терпилой всегда,Андрей Шевченко помоги разобраться в этом беспределе!
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+1
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Gargantua
боюсь, что даже это Шахтеру не поможет с такой игрой ))
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
Remark
Разом нас багато
Нас не подолати!
Разом нас багато
Нас не подолати!
Разом нас багато
Нас не подолати!
Разом нас багато
Нас не подолати!
Фальсифікаціям – ні!
Махінаціям – ні!
Понятіям – ні!
Ні брехні!
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0
Burevestnik
Звєров: "Привіт Калюжний, можна сфоткати твій паспорт гравця?"
Калюжний: "За 200 євро - без проблем"          
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0
Andrey111
Підараси, шо тренери, судді ні хуя не знали, всіх на 0 з лопатаами
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0
Михайло Думич
«Олександрія» може це оскаржити через те, що на прохання «Шахтаря» перенесли час початку матчу з 18:00 на 13:00, «всупереч регламенту». Цирк.
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0
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_Tor78nado99rly_
Тут більше питання до ФК "Олександрія" та їхнього керівництва, які спромоглися втрапити в таку халепу. Їм треба на майбутні ігри бути уважнішими.
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0
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