Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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Украина. Премьер лига
28 марта 2025, 09:58 |
194
1

Президент клуба УПЛ: «Надо продолжать играть в Кривом Роге»

Иван Надеин заявил, что нужно понимать, что в Украине идет война

28 марта 2025, 09:58 |
194
1
Президент клуба УПЛ: «Надо продолжать играть в Кривом Роге»
НК Верес. Иван Надеин

Президент ровенского «Вереса» Иван Надеин рассказал, как относится к проведению матчей УПЛ в Кривом Роге. Функционер признался, что полностью поддерживает решение дирекции лиги.

– Надо продолжать играть в Кривом Роге – я уверен, что это правильно. Все должны понимать, что война в стране. Мы должны выдержать, просто пройти этот путь.

– Легионеры могут же…

– Они не просто могут, они иногда так и поступают. Но приехавшие после начала войны обязательствами контакта полностью защищаются клубом. Поэтому, если он не захочет – есть контракт, ты его подписал, уже приехав сюда, знал, куда едешь. Поэтому прости, друг – работай.

– Сейчас и легионеры немного изменились. В «Кривбассе», например – Вернидуб сам говорит – 8 или 9 африканцев у них, и все более или менее понимают, о чем идет речь. У вас бразильцы.

– У нас бразильцы и один камерунец, был черногорец тоже, уехал, грузин вообще боец. Нормально, у нас как бы с этим… Вот когда началась война, у нас был армянин и из Эстонии 2 легионера – они уехали, потому что было правило ФИФА тогда.

Ровно, конечно, не Кривой Рог в этом плане – и по прилетам, и вообще по ситуации, по тревогам. Мне кажется, у нас ни один матч не был как раз во время игры остановлен. В перерыве, похоже, была остановка с «Динамо» один раз, и было до игры. Конечно, она может быть, мы к этому готовы. Но нужно играть, нужно просто этот путь пройти. Нам нужно всем становиться лучше.

Есть дискуссия по поводу того, чтобы уменьшить УПЛ до 12 клубов – ну это вообще нужно выбросить, как глупую просто идею. Эта идея вообще нам не подходит, – считает Надеин.

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Иван Надеин Кривбасс Кривой Рог Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу российско-украинская война
Олег Вахоцкий Источник: YouTube
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zelc006
Підземні стадіони будуйте вже! Щоь орешника не боятися!
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