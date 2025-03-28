«Как в Лиге чемпионов». Президент клуба УПЛ хочет реформ в Кубке Украины

Президент ровенского «Вереса» Иван Надеин предложил ряд реформ, которые, по его мнению, сделают розыгрыш Кубка Украины гораздо более интересным.

«Мы в июле сыграем 10 товарищеских матчей, не имеющих никакого смысла. Я предложил такую ​​идею, что есть групповой этап как в Лиге чемпионов, который будет проводиться во вторую половину лета. Будет по четыре команды в группе, будут интересные поединки. Отбор в группу будут играть любители и Вторая лига.

В квартете будет два клуба УПЛ, одна команда из Первой лиги и одна – из Второй. Клубы, играющие в еврокубках, будут начинать играть сразу с плей-офф. Я хочу, чтобы мы сейчас сделали Кубок Украины с групповым этапом. Кубок лиги перенесем в завершение войны», – сказал Иван.

В нынешнем розыгрыше Кубка «Верес» пробился в 1/4 финала турнира, где подопечные Олега Шандрука сыграют против житомирского «Полесья».

Ранее сообщалось, что Верес избежал трансферного бана