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Премьер-лига
Ингулец
28.03.2025 13:00 - : -
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 марта 2025, 10:20 |
65
0

Ингулец – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 22-го тура чемпионата Украины состоится 28 марта в 13:00

28 марта 2025, 10:20 |
65
0
Ингулец – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В пятницу, 28 марта, состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги между «Ингульцом» и ровенским «Вересом».

Встречу примет стадион «Горняк» в Кривом Роге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Ингулец – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ингулец – Верес
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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