Украина. Премьер лига28 марта 2025, 10:20 |
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Ингулец – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 22-го тура чемпионата Украины состоится 28 марта в 13:00
28 марта 2025, 10:20 |
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В пятницу, 28 марта, состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги между «Ингульцом» и ровенским «Вересом».
Встречу примет стадион «Горняк» в Кривом Роге.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
Ингулец – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ингулец – ВересСмотреть трансляцию
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