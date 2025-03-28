Ураган от Котовского, победа Барселоны, шанс для Лунина, ЧУ по биатлону

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 27 марта.

1A. Фристайл. Украина стала серебряным призером в лыжной акробатике на ЧМ-2025

Команда заняла вторую позицию в командных смешанных соревнованиях

1В. Шли ва-банк, и это сработало. Аблаев похвалил Котовского за прыжок Ураган

Украинская команда стала вице-чемпионом мира 2025 в лыжной акробатике

2А. Барселона разгромила Осасуну и стала единоличным лидером Ла Лиги

Голы забили Ферран Торрес, Дани Ольмо, Роберт Левандовски

2В. Стало известно, кто будет вратарем Реала в следующем матче

Украинец Андрей Лунин сыграет против «Леганеса»

2С. УЕФА открыл дело против Мбаппе, Винисиуса и других звезд Реала

Скандальный матч с Атлетико может грозить дисквалификациями

3. Всемирные игры военнослужащих. Украинская команда стала 7-й в эстафете

Второй состав сборной занял 13-е место

4А. Сила сестер. Младшая Меркушина взяла золото ЧУ, старшая забрала серебро

Валентина и Вита Семеренко стали участницами суперспринта

4В. Супердрама на ЧУ. Два биатлониста одновременно пересекли финишную черту

Фотофиниш показал, что Богдан Борковский опередил Антона Дудченко

5А. Финальный раунд ЧЕ. В Риге состоялась жеребьевка Евробаскета-2025

По итогам жеребьевки 24 сборные распределены на 4 группы по 6 команд

5В. Определены пары первого раунда плей-офф Суперлиги

Завершился регулярный сезон

6А. Стала известна первая финалистка супертурнира в Майами

Арина Соболенко в двух сетах одолела Жасмин Паолини

6В. Волевая победа украинки. Елизавета Котляр вышла в 1/4 турнира в Анталье

Украинские теннисистки сыграли свои матчи на турнире в Турции

7. Владимиру Кличко посоветовали не возвращаться на ринг ради рекорда Формана

Издание Worldboxingnews оценило перспективы бывшего чемпиона мира

8А. Шахтер готовит грандиозный трансфер. Горняки уже давали 15 миллионов евро

Донецкий клуб вернется летом к трансферу Луиса Гильерме

8В. Клуб из Швейцарии интересуется лидером ЛНЗ

Мухаррем Яшари находится на радарах у «Сьона»

9. Бартез, Бэйл и другие футболисты, едва не ставшие регбистами

А кто-то из них даже одновременно играл в чемпионатах Франции по футболу и по регби

10. Украинец дебютировал за основу немецкой Фортуны

Максим Лень делает первые шаги во взрослом футболе