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Германия
27 марта 2025, 11:37 | Обновлено 27 марта 2025, 12:27
885
0

Украинец дебютировал за основу немецкой Фортуны

Максим Лень делает первые шаги во взрослом футболе

27 марта 2025, 11:37 | Обновлено 27 марта 2025, 12:27
885
0
Украинец дебютировал за основу немецкой Фортуны
ФК Фортуна. Максим Лень

18-летний украинский легионер Максим Лень дебютировал за основной состав команды второй немецкой Бундеслиги – Фортуна (Дюссельдорф).

По имеющейся информации, произошло это во время международной мартовской паузы в спарринге с клубом элитного дивизиона Нидерландов – «Хераклесом», который завершился вничью – 0:0. Юный украинец вышел на замену на 72-й минуте и запомнился креативными действиями на поле и выполнением стандартных положений.

Спортивный директор Штефан Фоллмерхаузен, отвечающий за подготовку молодежных команд «Фортуны», отметил прогресс Максима Леня, его высокую технику, игровой интеллект.

У полузащитника юниорской сборной Украины в следующем сезоне есть все шансы громко заявить о себе уже на взрослом уровне.

Максим Лень находится в структуре «Фортуны» с июля 2023 года и за это время провел за клубную команду (U-19) 19 официальных матчей, отличившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что впервые с 2014 года в одной кампании УПЛ сыграло более 100 легионеров.

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чемпионат Германии по футболу Фортуна Дюссельдорф инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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