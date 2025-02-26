Впервые с 2014 года в одной кампании УПЛ сыграло более 100 легионеров
В 18-м туре чемпионата Украины дебютировали 13 иностранцев
Впервые с 2014 года количество иностранных игроков в одном сезоне УПЛ пересекло отметку в 100 футболистов.
21-24 февраля состоялись матчи 18-го тура чемпионата Украины. В 8 поединках лиги дебютировали 13 легионеров, благодаря чему количество иностранцев, сыгравших в нынешнем розыгрыше чемпионата достигло 105, а общее количество игроков – 435.
Больше всего легионеров участвовало в розыгрышах УПЛ в сезонах 2006/07 и 2012/13 (по 181 в каждом).
В текущем сезоне украинского чемпионата «Динамо» лидирует в турнирной таблице с 46 очками (14 побед, 4 ничьи, 0 поражений), а ближайший преследователь – «Александрия» с 41 очком (12 побед, 5 ничьих, 1 поражение).
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