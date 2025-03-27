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Украина. Премьер лига
27 марта 2025, 19:00 |
242
0

Клуб из Швейцарии интересуется лидером ЛНЗ

Мухаррем Яшари находится на радарах у «Сьона»

27 марта 2025, 19:00 |
242
0
Клуб из Швейцарии интересуется лидером ЛНЗ
instagram.com/mulijashaari

27-летний атакующий полузащитник ЛНЗ и сборной Косово Мухаррем Яшари в летнее трансферное окно может перебраться в чемпионат Швейцарии.

Серьезный интерес к хавбеку в настоящий момент проявляет «Сьон».

По информации источников Sport.ua, скауты швейцарского клуба получили задачу просмотреть Яшари в действии, а также ответить на вопрос, стоит ли футболист 1 миллиона евро – суммы, которую хотел бы выторговать за Мухаррема ЛНЗ.

В текущем сезоне УПЛ Яшари отличился 5 голами и 6 ассистами в 20 поединках.

Ранее сообщалось, что интерес к Мухаррему проявляют ЛАСК, остравский «Баник» и киевское «Динамо».

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Мухаррем Яшари ЛНЗ Черкассы Сьон трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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