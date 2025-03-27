Клуб из Швейцарии интересуется лидером ЛНЗ
Мухаррем Яшари находится на радарах у «Сьона»
27-летний атакующий полузащитник ЛНЗ и сборной Косово Мухаррем Яшари в летнее трансферное окно может перебраться в чемпионат Швейцарии.
Серьезный интерес к хавбеку в настоящий момент проявляет «Сьон».
По информации источников Sport.ua, скауты швейцарского клуба получили задачу просмотреть Яшари в действии, а также ответить на вопрос, стоит ли футболист 1 миллиона евро – суммы, которую хотел бы выторговать за Мухаррема ЛНЗ.
В текущем сезоне УПЛ Яшари отличился 5 голами и 6 ассистами в 20 поединках.
Ранее сообщалось, что интерес к Мухаррему проявляют ЛАСК, остравский «Баник» и киевское «Динамо».
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