Источник: Динамо хотело подписать звездного легионера из другого клуба УПЛ

Лидер черкасского ЛНЗ мог сменить клуб в Украинской Премьер-лиге в зимнее трансферное окно, перебравшись в расположение гранда украинского футбола.

По информации источника, Мухаррем Яшари мог перейти в киевское Динамо на правах аренды во время зимнего трансферного окна.

В текущем сезоне 27-летний Яшари забил пять голов и сделал семь результативных передач в 21 матче за ЛНЗ во всех турнирах.Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 900 тысяч евро.

Ранее стало известно, почему ЛНЗ не продал Яшари в австрийский ЛАСК.