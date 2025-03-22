Источник: Динамо хотело подписать звездного легионера из другого клуба УПЛ
Мухаррем Яшари мог сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно
Лидер черкасского ЛНЗ мог сменить клуб в Украинской Премьер-лиге в зимнее трансферное окно, перебравшись в расположение гранда украинского футбола.
По информации источника, Мухаррем Яшари мог перейти в киевское Динамо на правах аренды во время зимнего трансферного окна.
В текущем сезоне 27-летний Яшари забил пять голов и сделал семь результативных передач в 21 матче за ЛНЗ во всех турнирах.Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 900 тысяч евро.
Ранее стало известно, почему ЛНЗ не продал Яшари в австрийский ЛАСК.
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