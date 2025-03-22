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  4. Источник: Динамо хотело подписать звездного легионера из другого клуба УПЛ
Украина. Премьер лига
22 марта 2025, 09:47 |
1191
3

Источник: Динамо хотело подписать звездного легионера из другого клуба УПЛ

Мухаррем Яшари мог сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно

22 марта 2025, 09:47 |
1191
3
Источник: Динамо хотело подписать звездного легионера из другого клуба УПЛ
ЛНЗ. Мухаррем Яшари

Лидер черкасского ЛНЗ мог сменить клуб в Украинской Премьер-лиге в зимнее трансферное окно, перебравшись в расположение гранда украинского футбола.

По информации источника, Мухаррем Яшари мог перейти в киевское Динамо на правах аренды во время зимнего трансферного окна.

В текущем сезоне 27-летний Яшари забил пять голов и сделал семь результативных передач в 21 матче за ЛНЗ во всех турнирах.Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 900 тысяч евро.

Ранее стало известно, почему ЛНЗ не продал Яшари в австрийский ЛАСК.

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Мухаррем Яшари ЛНЗ Черкассы Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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Gargantua81
и что же помешало?
игрок очень хороший, но уже не молодой.
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