Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Верес

В пятницу, 28 марта, состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги между «Ингульцом» и ровенским «Вересом».

Встречу примет стадион «Горняк» в Кривом Роге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч рассудит арбитр София Причина из Львовской области.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.