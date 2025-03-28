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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Верес
Украина. Премьер лига
28 марта 2025, 10:24 |
140
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Верес

Матч 22-го тура чемпионата Украины состоится 28 марта в 13:00

28 марта 2025, 10:24 |
140
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Верес
УПЛ

В пятницу, 28 марта, состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги между «Ингульцом» и ровенским «Вересом».

Встречу примет стадион «Горняк» в Кривом Роге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч рассудит арбитр София Причина из Львовской области.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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