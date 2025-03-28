Украина. Премьер лига28 марта 2025, 10:24 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Верес
Матч 22-го тура чемпионата Украины состоится 28 марта в 13:00
28 марта 2025, 10:24 |
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В пятницу, 28 марта, состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги между «Ингульцом» и ровенским «Вересом».
Встречу примет стадион «Горняк» в Кривом Роге.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Матч рассудит арбитр София Причина из Львовской области.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
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