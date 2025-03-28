Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легендарный экс-голкипер Ювентуса доволен новым главным тренером
Италия
28 марта 2025, 02:34 |
24
0

Легендарный экс-голкипер Ювентуса доволен новым главным тренером

Джанлуиджи Буффон считает назначение Тудора правильным решением

28 марта 2025, 02:34 |
24
0
Легендарный экс-голкипер Ювентуса доволен новым главным тренером
Twitter

Бывший голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал назначение Игора Тудора главным тренером клуба.

«Я очень рад за Игора, который получил такой шанс. Пожалуй, каждый бывший футболист «Ювентуса» мечтал бы тренировать эту команду.

Что же касается Мотты? Будем откровенны: чувствовалось, что у клуба есть проблемы. Тем более, все выглядело очень плохо.

В футболе так бывает», - прокомментировал Буффон.

Тиаго Мотта был назначен главным тренером «Ювентуса» летом 2024 года, однако из-за неутешительных результатов его уволили 23 марта 2025 года.

Буффон провел с Тудором несколько сезонов.

По теме:
Франческо ГРАЦИАНИ: «Довбик – слишком статичный игрок»
«Не до конца осознал». Известный тренер прокомментировал отставку Мотты
Без Реала. Названы два варианта продолжения карьеры для Анчелотти
Джанлуиджи Буффон Игор Тудор Ювентус назначение тренера Тиаго Мотта чемпионат Италии по футболу Серия A
Александр Сильченко Источник: Николо Скира
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский специалист признался, что готов заменить Реброва в сборной
Футбол | 27 марта 2025, 13:42 8
Украинский специалист признался, что готов заменить Реброва в сборной
Украинский специалист признался, что готов заменить Реброва в сборной

Роман Григорчук прокомментировал возможную работу в национальной команде

УЕФА открыл дело против Мбаппе, Винисиуса и других звезд Реала
Футбол | 27 марта 2025, 17:31 10
УЕФА открыл дело против Мбаппе, Винисиуса и других звезд Реала
УЕФА открыл дело против Мбаппе, Винисиуса и других звезд Реала

Скандальный матч с Атлетико может грозить дисквалификациями

Анчелотти выбрал вратаря Реала на финал Кубка Испании
Футбол | 27.03.2025, 07:25
Анчелотти выбрал вратаря Реала на финал Кубка Испании
Анчелотти выбрал вратаря Реала на финал Кубка Испании
Днепр завершил регулярный чемпионат без поражений
Баскетбол | 27.03.2025, 19:49
Днепр завершил регулярный чемпионат без поражений
Днепр завершил регулярный чемпионат без поражений
Барселона готовит бесплатный трансфер одного из лучших игроков мира
Футбол | 27.03.2025, 23:29
Барселона готовит бесплатный трансфер одного из лучших игроков мира
Барселона готовит бесплатный трансфер одного из лучших игроков мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Соболенко и Чжэн Циньвень определили вторую полуфиналистку турнира в Майами
Соболенко и Чжэн Циньвень определили вторую полуфиналистку турнира в Майами
26.03.2025, 04:32 4
Теннис
Путевка на ЧМ в кармане. Аргентина разгромила Бразилию в квалификации
Путевка на ЧМ в кармане. Аргентина разгромила Бразилию в квалификации
26.03.2025, 04:05 5
Футбол
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Майами
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Майами
26.03.2025, 02:09
Теннис
Бой Усика и Дюбуа за четыре титула может сорвать бывший соперник украинца
Бой Усика и Дюбуа за четыре титула может сорвать бывший соперник украинца
26.03.2025, 17:27 1
Бокс
Гвардиола запросил в Манчестер Сити два трансфера на 200 миллионов евро
Гвардиола запросил в Манчестер Сити два трансфера на 200 миллионов евро
26.03.2025, 01:56 1
Футбол
Леннокс Льюис назвал более тяжелого соперника, чем Кличко и Майк Тайсон
Леннокс Льюис назвал более тяжелого соперника, чем Кличко и Майк Тайсон
26.03.2025, 09:30
Бокс
В Испании поблагодарили Довбика за то, что он покинул Ла Лигу
В Испании поблагодарили Довбика за то, что он покинул Ла Лигу
26.03.2025, 18:07 13
Футбол
Гвардиола назвал игрока, который талантливее Месси
Гвардиола назвал игрока, который талантливее Месси
27.03.2025, 09:00 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем