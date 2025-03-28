Легендарный экс-голкипер Ювентуса доволен новым главным тренером

Бывший голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал назначение Игора Тудора главным тренером клуба.

«Я очень рад за Игора, который получил такой шанс. Пожалуй, каждый бывший футболист «Ювентуса» мечтал бы тренировать эту команду.

Что же касается Мотты? Будем откровенны: чувствовалось, что у клуба есть проблемы. Тем более, все выглядело очень плохо.

В футболе так бывает», - прокомментировал Буффон.

Тиаго Мотта был назначен главным тренером «Ювентуса» летом 2024 года, однако из-за неутешительных результатов его уволили 23 марта 2025 года.

Буффон провел с Тудором несколько сезонов.