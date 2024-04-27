27 апреля на «Альянц Стэдиум» пройдет матч 34-го тура Серии А, в котором, «Ювентус» встретится с «Миланом». Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Ювентус

Команда ждала прорыва в этом сезоне. Да, ее выбросили из еврокубков, но так больше сил оставалось на внутренние турниры. И в кубке Старая Синьора так и провела удачно розыгрыш, дойдя до полуфинала. Обыграв там 2:0 Лацио дома, на этой неделе в Риме команда была близка к провалу: пропустила дважды. Но Милик своим поздним голом избавил от экстра-тайма и оформил выход в финал. Долгое время и в Кальчо были хорошие результаты - да, все равно подопечные Аллегри были за спиной у Интера, но буквально дышали ему в затылок. А с середины зимы заметно сдали и не просто отстали от черно-синих, но и позволили себя обогнать Милану, который еще и в отрыв ушел. В целом, прогресс все равно есть, но и неприятный осадок, и не удивительно, что Аллегри, скорее всего, покинет Турин летом, досрочно. Вот и Кальяри в прошлом туре не обыграли, ограничившись ничьей.

Милан

Клуб в этом сезоне где-то прибавил, но где-то и сдал. Например, из кубка вылетели красно-черные дома, уступив Аталанте. Да и в Лиге чемпионов, при всех оговорках о силе группы (2 полуфиналиста!), третье место рассматривалось как неудача. С другой стороны, перебравшись в Лигу Европы, итальянцы стали там фаворитами, и подтверждали свой статус уверенным прохождением первых противников. Споткнулись о Рому, проиграв дома. В гостях не смогли вернуть интригу, опять уступив. Зато где несомненен прогресс, и заметный, так это в Серии А. После неудачного прошлого сезона, с резкой утратой позиций после скудетто, сейчас россонери идут, уступая только соседнему Интеру, но тот уж очень хорош. В прошлом туре было как раз дерби, и оно принесло новую неудачу, 1:2 с парой удалений. Все это привело к тому, что летом Пиоли передаст пост другому тренеру - его начали активно искать.

Статистика личных встреч

Оба поединка прошлого сезона выиграли миланезе - 2:0 и 1:0. Но осенью они дома еще до перерыва остались в меньшинстве, и этим воспользовалась Старая синьора, оформив минимальную победу на Сан-Сиро.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы хозяев. Но оба клуба просто домучивают сезон на минорной ноте. Ждем тут тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,83).