ПСВ продал 19-летнего воспитанника в Ювентус

Полузащитник ПСВ Мохаммед Ихаттарен продолжит карьеру в «Ювентусе».
По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 5,5 млн евро. Ближайший сезон Мохаммед проведет в аренде в «Сампдории».
19-летний нидерландский хавбек является воспитанником ПСВ, за первую команду провел 74 матча, забил 10 голов и отдал 11 ассистов.
Агентом Ихаттарена является Мино Райола.
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Источник — Twitter
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