ОФИЦИАЛЬНО. В последнюю минуту. Гризманн вернулся в Атлетико из Барселоны

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн официально вернулся в «Атлетико».

Интересно, что мадридский клуб сумел успеть оформить все необходимые документы за минуту до закрытия трансферного окна.

«Атлетико» арендовал игрока сборной Франции до конца сезона с возможностью пролонгации еще на один сезон. Cделку подтвердили оба клуба.

Пресс-служба «Барселоны» сообщила детали: «Мадридский клуб будет платить игроку зарплату, и в соглашении есть пункт обязательного трансфера».

Летом 2019 года «Барселона» заплатила «Атлетико» за Гризманна 120 млн евро. В минувшем сезоне 2020/21 Гризманн сыграл за каталонский клуб 51 матч и забил 20 голов.

