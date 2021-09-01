ОФИЦИАЛЬНО. В последнюю минуту. Гризманн вернулся в Атлетико из Барселоны

Летом 2019 года «Барселона» заплатила «Атлетико» за Гризманна 120 млн евро

  • 01.09.2021 03:30
  • 620 просмотров
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. В последнюю минуту. Гризманн вернулся в Атлетико из Барселоны
© Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн официально вернулся в «Атлетико».

Интересно, что мадридский клуб сумел успеть оформить все необходимые документы за минуту до закрытия трансферного окна.

«Атлетико» арендовал игрока сборной Франции до конца сезона с возможностью пролонгации еще на один сезон. Cделку подтвердили оба клуба.

Пресс-служба «Барселоны» сообщила детали: «Мадридский клуб будет платить игроку зарплату, и в соглашении есть пункт обязательного трансфера».

Летом 2019 года «Барселона» заплатила «Атлетико» за Гризманна 120 млн евро. В минувшем сезоне 2020/21 Гризманн сыграл за каталонский клуб 51 матч и забил 20 голов.

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Источник — ФК Атлетико Мадрид

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    zack1976
    zack1976, 01.09.2021 04:13
    +1
    Барсе - ж...а! Лапорта - нарешал, Месси сохранил, команду усилил. Жги дальше, лузер! Ты все сделал правильно
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    maxno
    online
    maxno, 01.09.2021 03:59
    +1
    Барселона уже клуб без супер звёзд.
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    aleks19826
    online
    aleks19826, 01.09.2021 03:46
    +1
    Динамо дома порве на фіг цю барсу. Ні одного форварда крім брейтвейтаине осталось толкового, депаяине рахую чистим напом. Хороша новина. В атлетіко напад убойний буде цього сезону
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