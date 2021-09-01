ОФИЦИАЛЬНО. В последнюю минуту. Гризманн вернулся в Атлетико из Барселоны

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн официально вернулся в «Атлетико».
Интересно, что мадридский клуб сумел успеть оформить все необходимые документы за минуту до закрытия трансферного окна.
«Атлетико» арендовал игрока сборной Франции до конца сезона с возможностью пролонгации еще на один сезон. Cделку подтвердили оба клуба.
Пресс-служба «Барселоны» сообщила детали: «Мадридский клуб будет платить игроку зарплату, и в соглашении есть пункт обязательного трансфера».
Летом 2019 года «Барселона» заплатила «Атлетико» за Гризманна 120 млн евро. В минувшем сезоне 2020/21 Гризманн сыграл за каталонский клуб 51 матч и забил 20 голов.
🔴⚪️ #Griezback— Atlético de Madrid (@atletienglish) August 31, 2021
Antoine Griezmann is back at Atleti! pic.twitter.com/CI3hT87osJ
🚨 𝙇𝘼𝙏𝙀𝙎𝙏 𝙉𝙀𝙒𝙎 !!— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 31, 2021
Agreement between Barça and Atlético Madrid for the loan of @AntoGriezmann
Источник — ФК Атлетико Мадрид
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