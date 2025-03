Менди – четвертый француз в истории Реала по количеству сыгранных матчей

Защитник «Реала» Ферлан Менди достиг отметки в 200 сыгранных матчей в составе «сливочных». Он является четвертым французским игроком в истории клуба по количеству проведенных поединков.

12 марта состоялась вторая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Реалом». Игра завершилась победой владельцев поля со счетом 1:0. По сумме двух поединков (2:2) и серии пенальти (4:2) «сливочные» вышли в 1/4 финала соревнования.

Больше матчей в футболке мадридского «Реала» провели только Зинедин Зидан (227), Рафаэль Варан (360) и Карим Бензема (648).

«Сливочные» в 1/4 финала соревнования встретятся с лондонским «Арсеналом».

