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  4. Менди – четвертый француз в истории Реала по количеству сыгранных матчей
Лига чемпионов
13 марта 2025, 21:23 |
105
0

Менди – четвертый француз в истории Реала по количеству сыгранных матчей

Матч против «Атлетико» стал для Ферлана 200-м в футболке испанского гранда

13 марта 2025, 21:23 |
105
0
Менди – четвертый француз в истории Реала по количеству сыгранных матчей
Getty Images/Global Images Ukraine. Ферлан Менди

Защитник «Реала» Ферлан Менди достиг отметки в 200 сыгранных матчей в составе «сливочных». Он является четвертым французским игроком в истории клуба по количеству проведенных поединков.

12 марта состоялась вторая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Реалом». Игра завершилась победой владельцев поля со счетом 1:0. По сумме двух поединков (2:2) и серии пенальти (4:2) «сливочные» вышли в 1/4 финала соревнования.

Больше матчей в футболке мадридского «Реала» провели только Зинедин Зидан (227), Рафаэль Варан (360) и Карим Бензема (648).

«Сливочные» в 1/4 финала соревнования встретятся с лондонским «Арсеналом».

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Атлетико Мадрид Реал Мадрид статистика Лига чемпионов Атлетико - Реал Мадрид Ферлан Менди Зинедин Зидан Рафаэль Варан Карим Бензема
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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