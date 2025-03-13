Менди – четвертый француз в истории Реала по количеству сыгранных матчей
Матч против «Атлетико» стал для Ферлана 200-м в футболке испанского гранда
Защитник «Реала» Ферлан Менди достиг отметки в 200 сыгранных матчей в составе «сливочных». Он является четвертым французским игроком в истории клуба по количеству проведенных поединков.
12 марта состоялась вторая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Реалом». Игра завершилась победой владельцев поля со счетом 1:0. По сумме двух поединков (2:2) и серии пенальти (4:2) «сливочные» вышли в 1/4 финала соревнования.
Больше матчей в футболке мадридского «Реала» провели только Зинедин Зидан (227), Рафаэль Варан (360) и Карим Бензема (648).
«Сливочные» в 1/4 финала соревнования встретятся с лондонским «Арсеналом».
200 - French players with 200+ appearances in @realmadriden history in all competitions:— OptaJose (@OptaJose) March 12, 2025
648 - Karim Benzema
360 - Raphäel Varane
227 - Zinedine Zidane
200 - FERLAND MENDY
Stamp. 🇫🇷 pic.twitter.com/Cowr2FVU0b
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