Рубен АМОРИМ: «Фернандеш – игрок, который может все»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал уверенную победу команды в 1/8 финала Лиги Европы против «Реал Сосьедада» (4:1).

«Команда показала хороший футбол. Мы выглядели физически мощно, и в таких матчах можем доминировать. Мы учимся побеждать в разных турнирах. В чемпионате сыграли вничью и заработали важные очки.

Это была тяжелая, но в то же время очень хорошая неделя.

Для меня это тоже вызов. Я учусь правильно использовать таких игроков, как Каземиро. Сейчас у нас не так много вариантов, поэтому важно найти для каждого оптимальную позицию.

Например, Гарначо на правом фланге показал великолепную игру и сыграл даже лучше, чем на своей привычной позиции слева. Мы продолжаем искать лучшие решения для команды. Сегодняшней игрой я доволен.

Очень хорошо отработал Хойлунд. Ему не хватило лишь гола, но, думаю, это скоро придет.

Сегодня «Манчестер Юнайтед» показал тот футбол, каким я хочу видеть его в будущем.

Фернандеш провел невероятный матч. Ему нелегко, ведь он невероятно стремится побеждать. Я еще не видел игры, в которой он не выкладывался бы на все 100%.

Он может сыграть на любой позиции, выполнять стандарты и забивать пенальти. Он может все. Именно такие игроки нужны в подобных матчах», – заявил Аморим.