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14 марта 2025, 01:42 |
141
0

ФОТО. Ресторан Роналду и Надаля закрылся. Заведение работало в Мадриде

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14 марта 2025, 01:42 |
141
0
ФОТО. Ресторан Роналду и Надаля закрылся. Заведение работало в Мадриде
Facebook. Рафаэль Надаль и Криштиану Роналду

Мадридский ресторан «Totó», который принадлежал нападающему «Аль-Насра» Криштиану Роналду и Рафаэлю Надалю, неожиданно закрылся.

Причины закрытия неизвестны.

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Открытый в марте 2022 года, ресторан был частью «Tatel Group», основанной Рафаэлем Надалем, а Криштиану Роналду стал инвестором в 2018 году.

Сейчас в Google указано, что ресторан закрыт, а его сайт больше не содержит информации. Филиалы в Дубае и Абу-Даби продолжают работать.

Ресторан предлагал традиционную итальянскую кухню с современным подходом, в том числе популярную пасту карбонара, которую заказывали до 250 раз в неделю. Средний чек на одного человека составлял 50-60 евро.

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Максим Лапченко Источник: El Espanol
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