Определен лучший игрок в истории Реал. Две легенды опередили Зидана
Наибольшее признание досталось Криштиану Роналду
Авторитетный портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших футболистов в истории мадридского «Реала».
Первое место в рейтинге занял лучший бомбардир в истории «Реала» Криштиану Роналду, а за пятикратным обладателем Золотого мяча разместился Альфредо ди Стефано. Бронза рейтинга досталась легендарному Зинедину Зидану.
Четвертая строчка досталась защитнику Серхио Рамосу, а легендарный голкипер Икер Касильяс – 5-й.
В десятку рейтинга также попали Рауль, Сантьяго Бернабеу, Франсиско Хенто, Ференц Пушкаш, Луиш Фигу.
Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.
Рейтинг лучших игроков в истории Реала
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