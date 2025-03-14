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  4. Определен лучший игрок в истории Реал. Две легенды опередили Зидана
Испания
14 марта 2025, 01:57 |
50
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Определен лучший игрок в истории Реал. Две легенды опередили Зидана

Наибольшее признание досталось Криштиану Роналду

14 марта 2025, 01:57 |
50
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Определен лучший игрок в истории Реал. Две легенды опередили Зидана
GiveMeSport

Авторитетный портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших футболистов в истории мадридского «Реала».

Первое место в рейтинге занял лучший бомбардир в истории «Реала» Криштиану Роналду, а за пятикратным обладателем Золотого мяча разместился Альфредо ди Стефано. Бронза рейтинга досталась легендарному Зинедину Зидану.

Четвертая строчка досталась защитнику Серхио Рамосу, а легендарный голкипер Икер Касильяс – 5-й.

В десятку рейтинга также попали Рауль, Сантьяго Бернабеу, Франсиско Хенто, Ференц Пушкаш, Луиш Фигу.

Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.

Рейтинг лучших игроков в истории Реала

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GiveMeSport Альфредо ди Стефано Зинедин Зидан Криштиану Роналду Серхио Рамос Икер Касильяс Рауль Гонсалес Сантьяго Бернабеу Франсиско Хенто Ференц Пушкаш Луиш Фигу Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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