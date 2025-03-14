Определен лучший игрок в истории Реал. Две легенды опередили Зидана

Авторитетный портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших футболистов в истории мадридского «Реала».

Первое место в рейтинге занял лучший бомбардир в истории «Реала» Криштиану Роналду, а за пятикратным обладателем Золотого мяча разместился Альфредо ди Стефано. Бронза рейтинга досталась легендарному Зинедину Зидану.

Четвертая строчка досталась защитнику Серхио Рамосу, а легендарный голкипер Икер Касильяс – 5-й.

В десятку рейтинга также попали Рауль, Сантьяго Бернабеу, Франсиско Хенто, Ференц Пушкаш, Луиш Фигу.

Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.

Рейтинг лучших игроков в истории Реала