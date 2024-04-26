Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Травма позади? Цыганков – в заявке Жироны на матч с Лас-Пальмас
Испания
26 апреля 2024, 14:03 |
357
0

Травма позади? Цыганков – в заявке Жироны на матч с Лас-Пальмас

Украинский вингер готов сыграть за свою команду

26 апреля 2024, 14:03 |
357
0
Травма позади? Цыганков – в заявке Жироны на матч с Лас-Пальмас
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Завтра, 27 апреля «Жирона» в матче 33-го тура испанской Ла Лиги на выезде сыграет с «Лас-Пальмас». Начало матча – в 15:00 по Киеву.

«Жирона» опубликовала заявку на поединок с «Лас-Пальмас». В нее попали два украинца – вингер Виктор Цыганков и форвард Артем Довбик.

Попадание Цыганкова в заявку означает, что он восстановился от травмы икроножной мышцы, из-за которой он пропустил последние два матча команды в Ла Лиге – против «Атлетико» и «Кадиса».

В нынешнем сезоне на счету 26-летнего вингера 6 голов и 4 ассиста в 24 матчах чемпионата Испании.

По теме:
Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Мичел назвал главную проблему Жироны во второй части сезона
Сборная Украины определила заявку на ЧМ по хоккею
Виктор Цыганков Жирона Лас-Пальмас Артем Довбик Ла Лига чемпионат Испании по футболу заявка
Олег Дидух Источник: ФК Жирона
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дарио СРНА: Хотим получить за Судакова большие деньги. Будет больше 60 млн
Футбол | 26 апреля 2024, 11:10 50
Дарио СРНА: Хотим получить за Судакова большие деньги. Будет больше 60 млн
Дарио СРНА: Хотим получить за Судакова большие деньги. Будет больше 60 млн

Клуб готовится к продаже ведущего исполнителя

Новое направление. Названы два клуба, которые претендуют на Мудрика
Футбол | 25 апреля 2024, 17:13 37
Новое направление. Названы два клуба, которые претендуют на Мудрика
Новое направление. Названы два клуба, которые претендуют на Мудрика

Пока непонятно, зайдет ли речь об аренде или же о продаже украинца

Анчелотти дал Лунину важное обещание после заявления о возвращении Куртуа
Футбол | 25.04.2024, 21:40
Анчелотти дал Лунину важное обещание после заявления о возвращении Куртуа
Анчелотти дал Лунину важное обещание после заявления о возвращении Куртуа
Напряженный финал. Билодид выиграла чемпионат Европы 2024 по дзюдо
Другие виды | 25.04.2024, 20:47
Напряженный финал. Билодид выиграла чемпионат Европы 2024 по дзюдо
Напряженный финал. Билодид выиграла чемпионат Европы 2024 по дзюдо
«Верните Тухеля». Фаны Баварии протестуют против планов клуба
Футбол | 26.04.2024, 13:49
«Верните Тухеля». Фаны Баварии протестуют против планов клуба
«Верните Тухеля». Фаны Баварии протестуют против планов клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Куртуа прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Куртуа прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
24.04.2024, 08:01 1
Футбол
Коуч Эвертона оценил матч с Ливерпулем и прокомментировал травму Миколенко
Коуч Эвертона оценил матч с Ливерпулем и прокомментировал травму Миколенко
25.04.2024, 03:55 2
Футбол
6:0, 6:0. Известна следующая соперница Ястремской в Мадриде
6:0, 6:0. Известна следующая соперница Ястремской в Мадриде
25.04.2024, 19:15 10
Теннис
Лунин признался, был ли гол в скандальном эпизоде матча с Барселоной
Лунин признался, был ли гол в скандальном эпизоде матча с Барселоной
25.04.2024, 00:08 4
Футбол
ЧМ по хоккею. Один из соперников Украины приедет резервным составом
ЧМ по хоккею. Один из соперников Украины приедет резервным составом
24.04.2024, 12:50 3
Хоккей
Лунин в этом сезоне сядет на скамью для запасных. Стали известны причины
Лунин в этом сезоне сядет на скамью для запасных. Стали известны причины
25.04.2024, 11:05 14
Футбол
Похоже, Касильяс недооценивает Лунина. Забыл, как над ним насмехался Кан?
Похоже, Касильяс недооценивает Лунина. Забыл, как над ним насмехался Кан?
24.04.2024, 12:20 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем