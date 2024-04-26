Травма позади? Цыганков – в заявке Жироны на матч с Лас-Пальмас

Завтра, 27 апреля «Жирона» в матче 33-го тура испанской Ла Лиги на выезде сыграет с «Лас-Пальмас». Начало матча – в 15:00 по Киеву.

«Жирона» опубликовала заявку на поединок с «Лас-Пальмас». В нее попали два украинца – вингер Виктор Цыганков и форвард Артем Довбик.

Попадание Цыганкова в заявку означает, что он восстановился от травмы икроножной мышцы, из-за которой он пропустил последние два матча команды в Ла Лиге – против «Атлетико» и «Кадиса».

В нынешнем сезоне на счету 26-летнего вингера 6 голов и 4 ассиста в 24 матчах чемпионата Испании.