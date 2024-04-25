Цыганков снова сумел полноценно потренироваться в Жироне. Когда вернется?

26-летний украинский вингер испанской «Жироны» Виктор Цыганков продолжает активно восстанавливаться от травмы икроножной мышцы.

В среду утром, 24 апреля, украинец второй день подряд сумел провести полноценную тренировку вместе с командой. Об этом сообщает издание Comuniate.

Источник утверждает, что, с большой долей вероятности, Цыганков попадет в заявку на поединок 33-го тура Ла Лиги против «Лас-Пальмаса». Игра состоится в субботу, 27 апреля, время начала встречи – 15:00 по Киеву. Вполне возможно, что Виктор появится на поле.

Цыганков испытывал дискомфорт в икроножной мышце, из-за чего пропустил матчи против «Атлетико» и «Кадиса».

В текущем сезоне украинец сыграл в футболке «Жироны» 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 4 ассиста.