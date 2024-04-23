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  4. Стали известны новые детали о восстановлении Цыганкова от травмы
Испания
23 апреля 2024, 20:43 |
971
0

Стали известны новые детали о восстановлении Цыганкова от травмы

Виктор провел полноценную тренировку и готовится сыграть в следующем матче

23 апреля 2024, 20:43 |
971
0
Стали известны новые детали о восстановлении Цыганкова от травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В субботу, 27 апреля, состоится матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Лас-Пальмас» и «Жирона».

Игра пройдет на стадионе «Эстадио Гран Канария». Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.

Сегодня Виктор Цыганков, пропустивший последние два матча из-за травмы икроножной мышцы, провел полноценную тренировку с командой и готовится принять участие в следующем матче.

В этом сезоне Цыганков отыграл за «Жирону» во всех турнирах 28 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативных передачи.

Ранее «Жирона» предложила Виктору Цыганкову новый контракт, но украинец решил отложить этот вопрос до лета.

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Жирона Лас-Пальмас чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков травма
Дмитро Олійник Источник
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