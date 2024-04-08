Жирона предложила украинской звезде новый контракт. Известен ответ

Журналист Виктор Цыганык сообщил, что «Жирона» предложила Виктору Цыганкову новый контракт на улучшенных финансовых условиях.

«Жирона» предложила Цыганкову продлить соглашение на гораздо лучших финансовых условиях, чем у него сейчас. Но сам Виктор решил отложить этот вопрос до лета. Сейчас он сконцентрирован на окончании сезона, чтобы подготовиться с национальной командой к матчам финальной части Евро-2024.

Цыганков испытывает уверенность, что является лидером национальной сборной и возможно, что он получит хорошее предложение и контракт, в котором будут лучшие финансовые условия, чем предлагает «Жирона». Виктор хочет себя видеть в каком-то топ-клубе, возможно, не в Испании, а в другой стране, но в команде, которая постоянно претендует на чемпионство», – рассказал Цыганык.

Ранее тренер «Жироны» рассказал о Цыганкове и задачах на последние матчи сезона.