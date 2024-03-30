Тренер Жироны рассказал о Цыганкове и задаче на последние матчи сезона

Наставник «Жироны» Мичел доволен тем, что за паузы на матчи сборных восстановились все травмированные, включая Виктора Цыганкова, и отмечает важность воскресного поединка против «Бетиса».

«Все игроки восстановились за паузу на сборные. Гарсия, Анхель, Мигель и Цыганков – все восстановились и готовы играть. Нас ждет сложный матч с «Бетисом», нашим конкурентом, поэтому нужно выигрывать, чтобы остаться в зоне Лиги чемпионов. Осталось не так много матчей, нужны победы. Это ключевой поединок, и я надеюсь, что фаны помогут нам забрать три очка».

«Мне не очень нравится, что за месяц мы проведем лишь один матч, зато за этот период восстановились некоторые травмированные, и это важно. Однако такие паузы создают проблемы для команды».

«Жирона» способна выйти в Лигу чемпионов, осталось девять матчей, у нас есть преимущество в таблице», – сказал Мичел.

Матч состоится 31 марта, начало в 17:15.