Шаги Ароки – широки. Что нужно знать об открытии Примейры последних сезонов

Португальский футбол донельзя централизованное явление. За всю историю чемпионами этой страны были только команды из двух самых крупных городов Португалии: Лиссабона и Порту. Провинциалам всегда было сложно составить хоть какую-то конкуренцию грандам. Периодически команды из небольших португальских городков радовались локальным победам, играли в еврокубках, однако возвести массивное футбольное здание за пределами двух португальских мегаполисов не получалось.

«Арока», сине-желтые цвета которой защищает украинец Богдан Милованов, конечно, пока что не претендует на роль мощной силы в португальском футболе. Однако команда стремительно прогрессирует. В позапрошлом году, только вернувшись в португальскую элиту, она заняла 15-е место, в прошлом году была уже 5-й и сыграла на старте нынешнего сезона в Европе (во второй раз, первый соответствующий опыт «Арокуэнсеш» датирован сезоном-2016/17), в этом году борется за 6-е место. Шаг назад в сравнении с прошлогодьем? Я бы так не сказал. Скорее, утверждение себя среди соискателей мест на верху таблицы. Ведь скромные вчерашние представители низших дивизионов, если и выстреливают, то, как правило, сезон после успеха у них идет на переосмысление добытого. И нередко такое переосмысление заканчивается возвращением во второй по силе дивизион. Однако с «Арокой» такого не произошло. Что же привело к стабилизации игры и результатов команды?

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Смотрю на турнирную поступь «Ароки» и вижу очевидный провал осенью, когда команда потерпела 7 поражений кряду. Это сопровождалось отставкой коуча Даниэля Рамуша, руководство некоторое время терялось в догадках о причинах неудач, однако в конце концов приняло решение, ставшее в итоге правильным. И в дальнейшем сине-желтые под руководством нового наставника Даниэля Соузы вышли на приличный уровень и сами уже частенько стали крушить в щепки оборону оппонентов. Соуза может похвастать огромным опытом аналитической работы в разных клубах и странах («Академика» из Коимбры, «Порту», ​​«Челси», «Тоттенхем» и – от правды не уйдешь – любимый клуб кремлевских нелюдей в сине-бело-голубых цветах, а также «Шанхай СИПГ»). Этот разнооттеночный опыт сейчас сказывается. Новый наставник предложил для «Арокуэнсэш» тактическое построение 4–2–3–1. И оно сработало как нельзя лучше! Главными звеньями этой системы, на мой взгляд, являются: постоянно находящийся на острие форвард Рафа Мухика, оттянутый нападающий Кристо Гонсалес, правый вингер Джейсон и левый защитник Веверсон.

Мухика – это, безусловно, главный актив клуба. 25-летнего испанца сейчас оценивают в 5 млн евро, однако твердо убежден, что рыночная цена на него в ближайшее время будет расти. Он забил в текущем чемпионате Португалии уже 20 голов при показателе xG (ожидаемых голов) 16,32. «Добавленная стоимость» в +3,68 в этом контексте – признак незаурядного мастерства! Да, у Виктора Дьекереша из столичного «Спортинга» и у Симона Банзы из «Браги» на толику-другую больше голевых достижений, однако, в отличие от них, Рафа ни одного своего гола не забил с пенальти. Мухика обладает приличной скоростью, может умело сыграть на опережение, продавить защитников команд-соперниц, быстро принимает правильные решения на поле, успешно действует на втором этаже (скажем, в мартовском матче против «Фаренсе» выиграл три верховых поединка у защитников!), имеет в своем арсенале мощные удары с обеих ног. Лучший матч Мухики этого сезона, безусловно, декабрьский против «Жил Висенте», когда испанец отличился хет-триком (оценка от whoscored.com за тот матч – космические 9,67!), собственно, и победа сине-желтых измерялась цифрами 3:0 на табло. Прекрасно он отыграл уже ранней весной против «Шавиша» и «Фамаликау». И дело не только в том, что первым забил дважды, а вторым забил раз и отличился еще и ассистом. В обоих упомянутых поединках точность сделанных им передач составляла 100%! К слову, в игре против «Фамаликау» общее количество передач, выполненных Мухикой, достигло 11-ти! Аналогов такой двуподрядной стопроцентности так сразу и не вспомню ни в Португалии, ни за ее пределами.

Кристо, соотечественник Мухики, уроженец Санта-Крус-де-Тенерифе сейчас стоит 4 млн евро и прекрасно проявляет свои добродетели и как бомбардир, и как ассистент. Да, конечно, в матче против «Боавишты», который сложился очень неудачно для Кристо (два незабитых пенальти, отмененный после просмотра ВАР гол), его было откровенно жаль, однако в целом испанец проводит сочень успешный сезон. По версии whoscored.com он является вторым игроком сине-желтых по средней оценке (7,12). Суперский матч Кристо выдал против «Фаренсе»: забил в частности важнейший гол. Большая его роль и в победе с крупным счетом (5:1) над «Шавишем»: гол + два ассиста. Огромный вклад внес тенерифец и в яркую выездную победу «Ароки» над «Брагой» – 3:0 (разбили фаворитов вдребезги!). А великолепному умению Кристо отдавать умные передачи вразрез можно искренне позавидовать.

Еще один испанец, уроженец Ла-Коруньи и воспитанник тамошнего «Депортиво» Джейсон имеет немалый опыт игры на родине («Леванте», «Валенсия», «Хетафе», «Алавес» и др.). Однако подлинный свой талант вингера он раскрывает именно в «Ароке». Джейсон пришел в «Ароку» прошлым летом как свободный агент. На сегодня в чемпионате по системе гол + пас имеет высокий показатель 11. Кроссы с левого фланга в его исполнении – настоящее произведение искусства! Трижды в сезоне признавался лучшим игроком матча. Перечисленные игроки, хотя и являются соотечественниками, однако отнюдь не скроены на один манер, вместе с тем, удачно дополняют друг друга.

Бразилец Веверсон стал лучшим игроком матча против «Боавишты». Мобильный, трудолюбивый, тактически грамотный защитник может и успешно подключиться к атакам. Его основная добродетель, по-моему, – это самоотверженность. Именно она помогает ему то и дело блокировать опасные удары форвардов команд-соперниц и достичь весьма высокого показателя: в среднем 2 отбора мяча за игру.

Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Милованов

Отнюдь не портит общей картины и украинец Богдан Милованов. Он действует на позиции правого защитника, и именно наш соотечественник в этом сезоне лидирует в «Ароке» по среднему количеству отборов за игру (2,2!). А это ли не одна из важнейших характеристик защитника? И грешит фолами украинец куда меньше коллег по амплуа (0,8 фола за игру). Да, удаление в этом сезоне у Богдана было. Однако… Он его получил (это была вторая желтая) не за грубый фол, а за то, что, травмировавшись, попросил заменену. Арбитр решил, что украинец симулирует, и выписал Богдану второй, уже покрасневший «горчичник». Хотя сам матч «Арока» уверенно выигрывала, и смысла тянуть время не было. Но, тем не менее, Милованов, похоже, нашел свою команду и с ней вполне может рассчитывать на дальнейший рост. Удачи, Богдан!

Ну и, безусловно, как не вспомнить кипера «Арокуэнсеш» Игнасио Арруабарену. В уже упоминавшемся победном матче с «Брагой» на выезде именно он был признан лучшим игроком матча. А в характеристике его игровых скиллов на whoscored.com содержится красноречивая надпись: «У игрока нет существенных слабых сторон».

В президентской ложе «Ароки» – Карлуш Пинью. Пару лет назад он был избран на свой 8-й срок в этой должности (на трехлетие с 2022 по 2025 гг.). «Всегда приятно видеть, как люди голосуют и придают силы и мотивации. Давайте попробуем провести сезон спокойно, не страдая так, как в прошлом году (имелось в виду 15-е место в Примейре – А. Р.). Мы совершенствовались год за годом благодаря титанической работе и самопожертвованию. Должны гордиться тем, кем мы являемся, и тем, что мы делаем», – своего рода инаугурационная речь нового-старого президента. Что ж, благодаря добросовестному труду Пинью недавний новичок элиты «Арока» занимает 8-е место в португальской лиге по суммарной стоимости игроков.

В то же время следует отметить, что «Арокуэнсеш» имеют в своем составе мало игроков с португальскими паспортами, а количество легионеров превышает два десятка. Может, это в определенной степени и влияет на невысокую посещаемость (в среднем 3629 человек на домашних матчах и ни одного аншлага!), как для команды, демонстрирующей неплохую игру. Замечу, что исторически в Ароке всегда симпатизировали «Порту» – знаменитому импозантному соседу (даже эмблема «Ароки» по дизайну напоминает эмблему титулованных «драконов»). Однако если игровой прогресс сине-желтых будет продолжаться, то своя рубашка станет куда ближе к телу для жителей этого 22-тысячного городка. К слову, покровительница Ароки – португальская инфанта Мафалда Санчес. В начале XIII в. она была королевой Кастилии. Последние 40 лет своей жизни проживала в Арокском монастыре и вела образ жизни монахини. Впрочем, получала немалую ренту со своих владений, поэтому имела возможность жертвовать огромные суммы на строительство церквей, мостов, гостиных дворов. Вложения владельцев клуба в «Ароке» долгое время напоминали альтруизм Мафалды Португальской – чистая благотворительность. Однако теперь, когда у клуба есть сбалансированный состав и повышенные амбиции, когда «Арокуэнсеш» испробовали вкус еврокубков, похоже, чистое меценатство имеет все предпосылки превратиться в успешный бизнес. Пусть же сине-желтым (как украинцам не симпатизировать команде с такими цветами!) сопутствует удача на этом многотрудном пути!

Алексей РЫЖКОВ