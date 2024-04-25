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ЛНЗ Черкассы
27.04.2024 15:30 - : -
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
25 апреля 2024, 12:40 |
193
0

ЛНЗ – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 апреля в 15:30 матч 26-го тура УПЛ

25 апреля 2024, 12:40 |
193
0
ЛНЗ – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 27 апреля, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «ЛНЗ» и «Шахтер».

Игра состоится в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена». Начало матча запланировано в 15:30.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 26-го тура «ЛНЗ» занимает 7 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 32 очка.

«Шахтер» занимает первую строчку, сыграв 24 матча и набрав 58 очков.

ЛНЗ – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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