ЛНЗ Черкассы

ЛНЗ – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 апреля в 15:30 матч 26-го тура УПЛ
В субботу, 27 апреля, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «ЛНЗ» и «Шахтер».
Игра состоится в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена». Начало матча запланировано в 15:30.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
К началу 26-го тура «ЛНЗ» занимает 7 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 32 очка.
«Шахтер» занимает первую строчку, сыграв 24 матча и набрав 58 очков.
ЛНЗ – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)
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