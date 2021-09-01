Милан оформил две сделки в последний день трансферного окна

Итальянский «Милан» оформил две сделки в последний день летнего трансферного окна.
«Россонери» арендовали хавбека «Кротоне» Жуниора Мессиаса с опцией выкупа.
Кроме того итальянский клуб подписал контракт до 2026 года с хавбеком «Бордо» Ясином Адли. Однако текущий сезон француз проведет в аренде как раз в «Бордо».
✍️ Sign here for a new start 🆕🔴⚫️#SempreMilan #NewPlayerUnlocked pic.twitter.com/ArvknAOr4n— AC Milan (@acmilan) August 31, 2021
Official Statement: Yacine Adli ➡ https://t.co/Ajb6V3pcSs— AC Milan (@acmilan) August 31, 2021
Comunicato Ufficiale: Yacine Adli ➡ https://t.co/MWK6BUqMGy#SempreMilan pic.twitter.com/dkSwLtHFwJ
Источник — ФК Милан
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