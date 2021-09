Милан оформил две сделки в последний день трансферного окна

Итальянский «Милан» оформил две сделки в последний день летнего трансферного окна.

«Россонери» арендовали хавбека «Кротоне» Жуниора Мессиаса с опцией выкупа.

Кроме того итальянский клуб подписал контракт до 2026 года с хавбеком «Бордо» Ясином Адли. Однако текущий сезон француз проведет в аренде как раз в «Бордо».

