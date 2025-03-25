Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-форвард Ромы: «Я хотел бы дать Довбику один совет»
Италия
25 марта 2025, 01:23 | Обновлено 25 марта 2025, 01:27
43
0

Экс-форвард Ромы: «Я хотел бы дать Довбику один совет»

Сандро Товальери хочет, чтобы украинец праздновал забитые голы

25 марта 2025, 01:23 | Обновлено 25 марта 2025, 01:27
43
0
Экс-форвард Ромы: «Я хотел бы дать Довбику один совет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Бывший футболист Сандро Товальери поделился мнениями по поводу украинского форварда «Ромы» Артема Довбика:

«Нападающего судят по количеству забитых им голов. Скажем так, в этом плане он неплохой. Но я не вижу, чтобы он участвовал в командной игре. Он должен давать больше. Также потому что он дорого стоил.

Надеюсь, это просто проблема адаптации, как это было в первом сезоне у Джеко. Естественно, он ощущает последствия семейной ситуации в Украине и некоторых травм.

Но я хотел бы дать ему один совет: праздновать, когда он забивает, делиться этим моментом радости со своими болельщиками. Это тоже может помочь ему», – сказал экс-футболист в эфире программы Bar Forza Lupi на радиостанции Centro Suono Sport 101.5 FM.

Товальери выступал на позиции форварда. Он также играл за «Рому», в составе которой отличился 11 голами в 33 матчах.

По теме:
В Италии тренеры определили лучшего специалиста в Серии А прошлого сезона
Мотта – третий худший тренер Ювентуса с 1929/30 по проценту побед
ОФИЦИАЛЬНО. Не дали и года. Ювентус уволил Мотту и назначил Тудора
Артем Довбик Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу празднование гола Эдин Джеко
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майк ТАЙСОН: «Я не хотел бы биться с этим боксером, это чертов зверь»
Бокс | 24 марта 2025, 04:20 0
Майк ТАЙСОН: «Я не хотел бы биться с этим боксером, это чертов зверь»
Майк ТАЙСОН: «Я не хотел бы биться с этим боксером, это чертов зверь»

Легендарный боксер когда-то отказался выйти на ринг против Джорджа Формана

Большое возвращение. Ракицкий согласился подписать контракт с клубом УПЛ
Футбол | 24 марта 2025, 21:14 19
Большое возвращение. Ракицкий согласился подписать контракт с клубом УПЛ
Большое возвращение. Ракицкий согласился подписать контракт с клубом УПЛ

Ярослав станет игроком «Черноморца»

Бельгийская пресса: «В составе сборной Украины играл только один футболист»
Футбол | 24.03.2025, 10:57
Бельгийская пресса: «В составе сборной Украины играл только один футболист»
Бельгийская пресса: «В составе сборной Украины играл только один футболист»
Милевский пятью словами отреагировал на фиаско Украины в игре с Бельгией
Футбол | 24.03.2025, 07:15
Милевский пятью словами отреагировал на фиаско Украины в игре с Бельгией
Милевский пятью словами отреагировал на фиаско Украины в игре с Бельгией
Англия – Латвия – 3:0. Магия Джеймса и мяч в сетке от Кейна. Видео голов
Футбол | 25.03.2025, 00:59
Англия – Латвия – 3:0. Магия Джеймса и мяч в сетке от Кейна. Видео голов
Англия – Латвия – 3:0. Магия Джеймса и мяч в сетке от Кейна. Видео голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Безумный камбек после 0:3. Германия и Италия определили полуфиналиста ЛН
Безумный камбек после 0:3. Германия и Италия определили полуфиналиста ЛН
24.03.2025, 00:01 11
Футбол
Усика зовут вернуться на место преступления: «Если ты настоящий мужчина...»
Усика зовут вернуться на место преступления: «Если ты настоящий мужчина...»
24.03.2025, 03:45 1
Бокс
Лунина после матча Бельгия – Украина хочет купить клуб из Суперлиги
Лунина после матча Бельгия – Украина хочет купить клуб из Суперлиги
24.03.2025, 08:24 8
Футбол
Повторение неприятной истории. Украина с крупным счетом проиграла Бельгии
Повторение неприятной истории. Украина с крупным счетом проиграла Бельгии
23.03.2025, 23:41 390
Футбол
Ярослава МАГУЧИХ: «Я была влюблена в него»
Ярослава МАГУЧИХ: «Я была влюблена в него»
24.03.2025, 11:41 7
Другие виды
УСИК: «Бла-бла-бла, слушай, да уходи ты уже отсюда»
УСИК: «Бла-бла-бла, слушай, да уходи ты уже отсюда»
24.03.2025, 08:56
Бокс
Лунин и еще один игрок Реала получили предложение от культового клуба
Лунин и еще один игрок Реала получили предложение от культового клуба
23.03.2025, 08:50 6
Футбол
Оценены шансы сборной Украины на ответный матч против Бельгии
Оценены шансы сборной Украины на ответный матч против Бельгии
23.03.2025, 08:32 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем