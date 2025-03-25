Экс-форвард Ромы: «Я хотел бы дать Довбику один совет»

Бывший футболист Сандро Товальери поделился мнениями по поводу украинского форварда «Ромы» Артема Довбика:

«Нападающего судят по количеству забитых им голов. Скажем так, в этом плане он неплохой. Но я не вижу, чтобы он участвовал в командной игре. Он должен давать больше. Также потому что он дорого стоил.

Надеюсь, это просто проблема адаптации, как это было в первом сезоне у Джеко. Естественно, он ощущает последствия семейной ситуации в Украине и некоторых травм.

Но я хотел бы дать ему один совет: праздновать, когда он забивает, делиться этим моментом радости со своими болельщиками. Это тоже может помочь ему», – сказал экс-футболист в эфире программы Bar Forza Lupi на радиостанции Centro Suono Sport 101.5 FM.

Товальери выступал на позиции форварда. Он также играл за «Рому», в составе которой отличился 11 голами в 33 матчах.