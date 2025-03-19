«Будет забивать пачками». Довбику прочат титул лучшего голеадора Серии А

Бывший футболист Евгений Селезнев верит, что украинский форвард «Ромы» Артем Довбик в будущем станет лучшим бомбардиром Серии А.

«Я считаю, что главный фактор – это время. Главное – подождать, дать ему время освоиться и привыкнуть к вашему футболу. Он является более тактическим, чем испанский. Но будьте осторожны: если вы немного подождете, то увидите настоящего Довбика.

Артем имеет все характеристики, чтобы хорошо выступать в вашем чемпионате. Он – быстрый, физически сильный и знает, как атаковать из глубины. Как только он полностью освоится, он начнет забивать пачками. Так же, как он делал это в Испании, он будет делать то же самое и в Италии. Через пару лет он станет лучшим бомбардиром Серии А.

Сейчас его главная проблема – психологическая. Мы говорим о чувствительном парне, трудолюбивом. Но вы знаете, в Риме – непросто. У вас большое давление и много ожиданий. Он не знает языка и многое другое. Сейчас взаимодействие с партнерами по команде улучшаются», – сказал Селезнев La Gazzetta dello Sport.

Ранее спортивный директор «Ромы» оценил игру Довбика.