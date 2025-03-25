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Лига наций
25 марта 2025, 01:49 | Обновлено 25 марта 2025, 01:54
98
0

Бельгийский эксперт: «Мы сломали стену, но до перерыва не имели шансов»

Питер Ванденбемпт прокомментировал победу бельгийцев над сборной Украины

25 марта 2025, 01:49 | Обновлено 25 марта 2025, 01:54
98
0
Бельгийский эксперт: «Мы сломали стену, но до перерыва не имели шансов»
Getty Images/Global Images Ukraine

Футбольный аналитик бельгийского издания Sporza Питер Ванденбемпт поделился мнением по поводу разгромной победы сборной своей страны в ответном матче плей-офф Лиги наций с командой Украины (3:0):

«Бельгия показала себя ментально сильной страной. Это тоже было под вопросом после прошлого четверга, потому что Украина защищалась массированно, низким блоком, без пространства, тяня время и совершая фолы. В первом тайме Бельгия не имела никаких шансов.

Ожидаемый коэффициент голов в первом тайме был 0,29, но мы продолжали бить, стараться и все же сломали стену. Мы были явно физически готовы, потому что продолжали давить и работать.

Для Лукака это был сложный матч с двумя или тремя защитниками, которые все время буквально висели на его теле и допускали многие ошибки. В этих двух матчах он снова реализовал 3 из 4 шансов», – написал Ванденбемпт в своей статье.

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сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Бельгия - Украина
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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