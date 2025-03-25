Бельгийский эксперт: «Мы сломали стену, но до перерыва не имели шансов»
Питер Ванденбемпт прокомментировал победу бельгийцев над сборной Украины
Футбольный аналитик бельгийского издания Sporza Питер Ванденбемпт поделился мнением по поводу разгромной победы сборной своей страны в ответном матче плей-офф Лиги наций с командой Украины (3:0):
«Бельгия показала себя ментально сильной страной. Это тоже было под вопросом после прошлого четверга, потому что Украина защищалась массированно, низким блоком, без пространства, тяня время и совершая фолы. В первом тайме Бельгия не имела никаких шансов.
Ожидаемый коэффициент голов в первом тайме был 0,29, но мы продолжали бить, стараться и все же сломали стену. Мы были явно физически готовы, потому что продолжали давить и работать.
Для Лукака это был сложный матч с двумя или тремя защитниками, которые все время буквально висели на его теле и допускали многие ошибки. В этих двух матчах он снова реализовал 3 из 4 шансов», – написал Ванденбемпт в своей статье.
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