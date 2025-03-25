Сан-Марино – Румыния – 1:5. Разгром от Луческу. Видео голов и обзор матча
Аутсайдер без забитого гола с поля не ушел
24 марта в группе H отборочного этапа к чемпионату мира-2026 состоялся матч между сборными Сан-Марино и Румынии.
Для Мирчи Луческу в этом матче была только одна неприятность - пропущенный мяч от такого соперника.
Румыны в первом тайме отличились дважды: сначала автогол забил Микеле Чеволи, а затем мяч в ворота Сан-Марино поразил Михай Попеску.
Во втором тайме пенальти реализовали Резван Марин и Янис Хаджи. Еще один гол на счету Дениса Алибека.
За сборную Сан-Марино отличился Самуэле Дзаннони, который выступает за любительский клуб в Италии.
Чемпионат мира. Квалификация. 24 марта
Сан-Марино – Румыния – 1:5
Голы: Дзаннони, 67, – Чеволи, 6 (автогол), Попеску, 44, Марин, 55 (пенальти), Хаджи, 75 (пенальти), Алибек, 90+5
Видео голов и обзор матча
События матча
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