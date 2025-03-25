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ЧМ. Квалификация. Европа
Сан-Марино
24.03.2025 21:45 – FT 1 : 5
Румыния
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Чемпионат мира
25 марта 2025, 02:40 | Обновлено 25 марта 2025, 03:38
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Сан-Марино – Румыния – 1:5. Разгром от Луческу. Видео голов и обзор матча

Аутсайдер без забитого гола с поля не ушел

25 марта 2025, 02:40 | Обновлено 25 марта 2025, 03:38
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Сан-Марино – Румыния – 1:5. Разгром от Луческу. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

24 марта в группе H отборочного этапа к чемпионату мира-2026 состоялся матч между сборными Сан-Марино и Румынии.

Для Мирчи Луческу в этом матче была только одна неприятность - пропущенный мяч от такого соперника.

Румыны в первом тайме отличились дважды: сначала автогол забил Микеле Чеволи, а затем мяч в ворота Сан-Марино поразил Михай Попеску.

Во втором тайме пенальти реализовали Резван Марин и Янис Хаджи. Еще один гол на счету Дениса Алибека.

За сборную Сан-Марино отличился Самуэле Дзаннони, который выступает за любительский клуб в Италии.

Чемпионат мира. Квалификация. 24 марта

Сан-Марино – Румыния – 1:5

Голы: Дзаннони, 67, – Чеволи, 6 (автогол), Попеску, 44, Марин, 55 (пенальти), Хаджи, 75 (пенальти), Алибек, 90+5

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Денис Алибек (Румыния).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Янис Хаджи (Румыния).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Samuele Zannoni (Сан-Марино).
55’
ГОЛ ! С пенальти забил Разван Марин (Румыния).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Mihai Popescu (Румыния).
6’
ГОЛ ! Автогол забил Микеле Чеволи (Сан-Марино).
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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