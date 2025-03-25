Сан-Марино – Румыния – 1:5. Разгром от Луческу. Видео голов и обзор матча

24 марта в группе H отборочного этапа к чемпионату мира-2026 состоялся матч между сборными Сан-Марино и Румынии.

Для Мирчи Луческу в этом матче была только одна неприятность - пропущенный мяч от такого соперника.

Румыны в первом тайме отличились дважды: сначала автогол забил Микеле Чеволи, а затем мяч в ворота Сан-Марино поразил Михай Попеску.

Во втором тайме пенальти реализовали Резван Марин и Янис Хаджи. Еще один гол на счету Дениса Алибека.

За сборную Сан-Марино отличился Самуэле Дзаннони, который выступает за любительский клуб в Италии.

Чемпионат мира. Квалификация. 24 марта

Сан-Марино – Румыния – 1:5

Голы: Дзаннони, 67, – Чеволи, 6 (автогол), Попеску, 44, Марин, 55 (пенальти), Хаджи, 75 (пенальти), Алибек, 90+5

Видео голов и обзор матча