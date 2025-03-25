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  4. Большой кабмек Месси в Европу. Топ-клуб готовит бомбу, но это будет нескоро
Испания
25 марта 2025, 00:33 | Обновлено 25 марта 2025, 01:02
723
2

Большой кабмек Месси в Европу. Топ-клуб готовит бомбу, но это будет нескоро

Месси вернется в «Барселону» после чемпионат мира

25 марта 2025, 00:33 | Обновлено 25 марта 2025, 01:02
723
2
Большой кабмек Месси в Европу. Топ-клуб готовит бомбу, но это будет нескоро
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

«Барселона» рассматривает возвращение своего легендарного нападающего Лионеля Месси.

По информации Teamtalk, «Барселона» запланировала возвращение аргентинца после чемпионата мира 2026 года. Каталонцы планируют большое открытие реконструированного Камп Ноу перед началом сезона 2026/27 и именно для этого руководство «сине-гранатовых» хочет вернуть Месси. Аргентинец может закончить карьеру именно в «Барселоне».

Месси защищал цвета «Барселоны» с 2003 по 2021 год, за это время он выиграл шесть раз Золотой мяч и четыре раза побеждал в Лиге Чемпионов.

Ранее Месси получил наказание от MLS из-за того, что схватил судью за шею.

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Барселона Лионель Месси трансферы Ла Лиги Интер Майами трансферы
Дмитрий Олейник Источник: TeamTalk
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Demid Romanchik
Когда в 65 лет? Так это уже не бомба..А так петарда китайская 
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+2
felz
И зачем им пешеход?
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0
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