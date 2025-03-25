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Лига наций
25 марта 2025, 00:39 | Обновлено 25 марта 2025, 00:54
237
0

Экс-форвард сборной нашел положительные моменты в поражении от Бельгии

Александр Косырин отметил, что ставка на сохранение результата не сыграла

25 марта 2025, 00:39 | Обновлено 25 марта 2025, 00:54
237
0
Экс-форвард сборной нашел положительные моменты в поражении от Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший нападающий сборной Украины Александр Косырин эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от ответного матча плей-офф Лиги наций между сборными Бельгии и Украины в Генке (3:0):

«В футбольной жизни всё меняется очень быстро. Ещё несколько дней назад после победы в Мурсии над бельгийцами (3:1) все были готовы носить на руках наставника украинской сборной Сергея Реброва, его ассистентов и игроков. Но стоило нашим разгромно уступить в ответном матче, как поток критических стрел, кажется, уже не остановить.

Согласен, в Генке ставка на удержание победного счёта не сработала, и виноваты здесь все: тренеры, которые ошиблись с выбором тактики, футболисты, которые не смогли сыграть через «не могу», и потому об элитном дивизионе Лиги наций пришлось забыть.

С другой стороны, даже в неудачах нужно находить позитив. Именно в этом игровом отрезке в сборной завершился сложный период смены поколений, и радует, что после ухода ветеранов главная команда остается боеспособной единицей.

Ещё на двух моментах хотел бы акцентировать внимание: заметно обострилась борьба за место в стартовом составе, и посмотрите, как расширилась «география» отечественных клубов, имеющих своих представителей в сборной. Это свидетельствует о том, что Украина остается кузницей футбольных талантов, нужно только быть активнее в поисках.

Я убежден, что в ближайшее время в сборной проведут работу над ошибками, и осенью в отборочном цикле чемпионата мира она заставит всех с собой считаться».

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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