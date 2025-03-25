Барселона может продлить контракт с нидерландцем. Есть одно условие.

27-летний нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может продлить контракт с «каталонцами».

Об этом сообщает издание Dario Sport.

Известно, что руководство «Барселоны» согласится подписать новое соглашение с футболистом, если тот согласится на прописанную минимальную сумму, за которую клуб сможет отпустить игрока.

Источник информирует, что «Барселона» хочет за де Йонга минимум 80 миллионов евро.

На нидерландца пока есть несколько покупателей, но представители «Барселоны» официально об этом не сообщают.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» претендует на игрока.