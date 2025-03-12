Барселона получила серьезное предложение по суперзвезде. Известен ответ

Нидерландский полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг привлекает внимание «Манчестер Юнайтед», сообщает Fichajes.

По информации источника, английский гранд сделал предложение в размере 65 миллионов евро за 27-летнго футболиста. но в Каталонии это оффер отклонили.

На Френки рассчитывают в клубе и в ближайшее время хотят продлить соглашение с игроком (действующий контракт заканчивается летом 2026 года).

Ранее сообщалось о том, что звезды «Барселоны» наложили вето на трансфер одного из лучших игроков мира.