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  4. Барселона получила серьезное предложение по суперзвезде. Известен ответ
Испания
12 марта 2025, 15:37 |
1221
0

Барселона получила серьезное предложение по суперзвезде. Известен ответ

Френки де Йонг привлекает внимание «Манчестер Юнайтед»

12 марта 2025, 15:37 |
1221
0
Барселона получила серьезное предложение по суперзвезде. Известен ответ
Getty Images/Global Images Ukraine. Френки де Йонг

Нидерландский полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг привлекает внимание «Манчестер Юнайтед», сообщает Fichajes.

По информации источника, английский гранд сделал предложение в размере 65 миллионов евро за 27-летнго футболиста. но в Каталонии это оффер отклонили.

На Френки рассчитывают в клубе и в ближайшее время хотят продлить соглашение с игроком (действующий контракт заканчивается летом 2026 года).

Ранее сообщалось о том, что звезды «Барселоны» наложили вето на трансфер одного из лучших игроков мира.

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Манчестер Юнайтед Барселона трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Френки де Йонг
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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