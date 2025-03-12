Барселона получила серьезное предложение по суперзвезде. Известен ответ
Френки де Йонг привлекает внимание «Манчестер Юнайтед»
Нидерландский полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг привлекает внимание «Манчестер Юнайтед», сообщает Fichajes.
По информации источника, английский гранд сделал предложение в размере 65 миллионов евро за 27-летнго футболиста. но в Каталонии это оффер отклонили.
На Френки рассчитывают в клубе и в ближайшее время хотят продлить соглашение с игроком (действующий контракт заканчивается летом 2026 года).
Ранее сообщалось о том, что звезды «Барселоны» наложили вето на трансфер одного из лучших игроков мира.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Каким будет ответ президента и собственника донецкого клуба?
Бавария сыграет против Интера, Ливерпуль уступил ПСЖ по пенальти