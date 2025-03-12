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  4. Звезды Барселоны наложили вето на трансфер одного из лучших игроков мира
Испания
12 марта 2025, 13:30 |
516
0

Звезды Барселоны наложили вето на трансфер одного из лучших игроков мира

Ламин Ямал и Рафинья не хотят видеть в команде Мохамеда Салаха

12 марта 2025, 13:30 |
516
0
Звезды Барселоны наложили вето на трансфер одного из лучших игроков мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Звезды каталонской «Барселоны» не хотят видеть египетского вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в команде, сообщает El Nacional.

По информации источника, испанский вингер Ламин Ямал и бразильский вингер Рафинья наложили вето на трансфер 32-летнего египтянина в клуб. Приход Мохамеда остановил бы прогресс Ямала, учитывая то, что оба футболиста играют на правом фланге атаки. В «Барселоне» понимают, что приход Салаха может создать дисбаланс в команде.

Несмотря на то, что египтянина можно будет подписать бесплатно (его контракт с «Ливерпулем» истекает летом этого года), в клубе не хотят портить химию в раздевалке и на поле.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» нацелен на своего звездного обидчика.

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Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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