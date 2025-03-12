Звезды Барселоны наложили вето на трансфер одного из лучших игроков мира
Ламин Ямал и Рафинья не хотят видеть в команде Мохамеда Салаха
Звезды каталонской «Барселоны» не хотят видеть египетского вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в команде, сообщает El Nacional.
По информации источника, испанский вингер Ламин Ямал и бразильский вингер Рафинья наложили вето на трансфер 32-летнего египтянина в клуб. Приход Мохамеда остановил бы прогресс Ямала, учитывая то, что оба футболиста играют на правом фланге атаки. В «Барселоне» понимают, что приход Салаха может создать дисбаланс в команде.
Несмотря на то, что египтянина можно будет подписать бесплатно (его контракт с «Ливерпулем» истекает летом этого года), в клубе не хотят портить химию в раздевалке и на поле.
Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» нацелен на своего звездного обидчика.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мирра Андреева в двух сетах разгромила Елену в 4-м раунде тысячника в США
Младен поблагодарил своих подопечных после игры