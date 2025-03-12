Звезды Барселоны наложили вето на трансфер одного из лучших игроков мира

Звезды каталонской «Барселоны» не хотят видеть египетского вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в команде, сообщает El Nacional.

По информации источника, испанский вингер Ламин Ямал и бразильский вингер Рафинья наложили вето на трансфер 32-летнего египтянина в клуб. Приход Мохамеда остановил бы прогресс Ямала, учитывая то, что оба футболиста играют на правом фланге атаки. В «Барселоне» понимают, что приход Салаха может создать дисбаланс в команде.

Несмотря на то, что египтянина можно будет подписать бесплатно (его контракт с «Ливерпулем» истекает летом этого года), в клубе не хотят портить химию в раздевалке и на поле.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» нацелен на своего звездного обидчика.