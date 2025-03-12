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  4. Трансферная бомба. Ливерпуль нацелен на своего звездного обидчика
Англия
12 марта 2025, 13:13 |
696
0

Трансферная бомба. Ливерпуль нацелен на своего звездного обидчика

Усман Дембеле привлекает внимание английского гранда

12 марта 2025, 13:13 |
696
0
Трансферная бомба. Ливерпуль нацелен на своего звездного обидчика
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Французский вингер «ПСЖ» Усман Дембеле привлекает внимание «Ливерпуля», сообщает Fichajes.

По информации источника, после вылета в 1/8 финала Лиги чемпионов от французского клуба (голом в ворота «красных» отличился как раз таки Дембеле), руководство английского клуба нацелилось на усиление атаки и готово предложить 100 миллионов евро за Усмана. Но в Париже не намерены отдавать француза, проводящего один из лучших сезонов в карьере, за недостаточно большую сумму.

В текущем сезоне Усман Дембеле провел 36 матчей на клубном уровне, забил 29 голов, отдал 6 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что Вирджил ван Дейк провел разговор с президентом гранда.

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Усман Дембеле Ливерпуль ПСЖ трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Лига чемпионов
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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