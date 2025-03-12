Трансферная бомба. Ливерпуль нацелен на своего звездного обидчика

Французский вингер «ПСЖ» Усман Дембеле привлекает внимание «Ливерпуля», сообщает Fichajes.

По информации источника, после вылета в 1/8 финала Лиги чемпионов от французского клуба (голом в ворота «красных» отличился как раз таки Дембеле), руководство английского клуба нацелилось на усиление атаки и готово предложить 100 миллионов евро за Усмана. Но в Париже не намерены отдавать француза, проводящего один из лучших сезонов в карьере, за недостаточно большую сумму.

В текущем сезоне Усман Дембеле провел 36 матчей на клубном уровне, забил 29 голов, отдал 6 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что Вирджил ван Дейк провел разговор с президентом гранда.