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  4. Сразу после вылета. Ван Дейк провел разговор с президентом гранда
Англия
12 марта 2025, 02:18 |
270
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Сразу после вылета. Ван Дейк провел разговор с президентом гранда

Нидерландский защитник пообщался с Нассером Аль-Хелаифи

12 марта 2025, 02:18 |
270
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Сразу после вылета. Ван Дейк провел разговор с президентом гранда
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Во вторник, 11 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «ПСЖ».

После матча, по результатам которого английская команда покинула турнир, нидерландский защитник «красных» Вирджил ван Дейк провел разговор с президентом парижского клуба Нассером Аль-Хелаифи.

Стоит отметить, что летом этого года истекает контракт Вирджила с «Ливерпулем».

Ранее сообщалось о том, что Арне Слот прокомментировал матч с «ПСЖ».

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Нассер Аль-Хелаифи Ливерпуль ПСЖ Вирджил ван Дейк
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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