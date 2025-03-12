Сразу после вылета. Ван Дейк провел разговор с президентом гранда
Нидерландский защитник пообщался с Нассером Аль-Хелаифи
Во вторник, 11 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «ПСЖ».
После матча, по результатам которого английская команда покинула турнир, нидерландский защитник «красных» Вирджил ван Дейк провел разговор с президентом парижского клуба Нассером Аль-Хелаифи.
Стоит отметить, что летом этого года истекает контракт Вирджила с «Ливерпулем».
Ранее сообщалось о том, что Арне Слот прокомментировал матч с «ПСЖ».
Liverpool skipper Virgil van Dijk (33) has a post-game talk with PSG president Nasser Al-Khelaifi and Sporting director Luis Campos at Anfield.pic.twitter.com/aWDN3hl0Om— Get French Football News (@GFFN) March 11, 2025
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