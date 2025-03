Сразу после вылета. Ван Дейк провел разговор с президентом гранда

Во вторник, 11 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «ПСЖ».

После матча, по результатам которого английская команда покинула турнир, нидерландский защитник «красных» Вирджил ван Дейк провел разговор с президентом парижского клуба Нассером Аль-Хелаифи.

Стоит отметить, что летом этого года истекает контракт Вирджила с «Ливерпулем».

Ранее сообщалось о том, что Арне Слот прокомментировал матч с «ПСЖ».

Liverpool skipper Virgil van Dijk (33) has a post-game talk with PSG president Nasser Al-Khelaifi and Sporting director Luis Campos at Anfield.pic.twitter.com/aWDN3hl0Om