«Мы провели идеальную игру». Слот прокомментировал матч с ПСЖ

Нидерландский коуч «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал ответный матч 1/8 финала лиги чемпионов, в котором его команда уступила «ПСЖ» со счетом 0:1 и вылетела в серии пенальти со счетом 4:1:

«Это была лучшая игра в футбол, в которой я когда-либо участвовал. Это было невероятное выступление, особенно если сравнить его с прошлой неделей. Мы создавали моменты, а потом проигрывали 1:0. После прошлой недели нам больше не везло».

«Мне показалось, что мы заслуживали большего, чем 1:0. Мы провели идеальную игру, за исключением того, что не забили гол. Это было похоже на Париж на прошлой неделе, когда они провели идеальный матч. А потом, в дополнительное время, они, возможно, были немного лучше».

«На данный момент все должны быть разочарованы. Я знаю этих игроков – они стойкие. В этой игре было все, чего вы хотели. С точки зрения «Ливерпуля», мы могли бы рассчитывать хотя бы на ничью после 90 минут».

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» проведет кадровую чистку летом.