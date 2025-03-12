Англия12 марта 2025, 01:02 |
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Пора прощаться. Ливерпуль проведет кадровую чистку летом
Сразу 5 футболистов покинут английский гранд летом
12 марта 2025, 01:02 |
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«Ливерпуль» проведет кадровую чистку летом, сообщает Fichajes.
По информации источника, английский гранд избавится от следующих футболистов:
- Федерико Кьеза,
- Ватару Эндо,
- Куивин Келлехер,
- Харви Эллиотт,
- Диогу Жота
Под вопросом стоит и будущее Мохамеда Салаха, Трента Александера-Арнольда и Вирджила ван Дейка, контракты которых истекают меньше чем через 3 месяца.
Ранее сообщалось о том, что на ван Дейка появился очень неожиданный претендент.
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