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  4. Пора прощаться. Ливерпуль проведет кадровую чистку летом
Англия
12 марта 2025, 01:02 |
514
0

Пора прощаться. Ливерпуль проведет кадровую чистку летом

Сразу 5 футболистов покинут английский гранд летом

12 марта 2025, 01:02 |
514
0
Пора прощаться. Ливерпуль проведет кадровую чистку летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль

«Ливерпуль» проведет кадровую чистку летом, сообщает Fichajes.

По информации источника, английский гранд избавится от следующих футболистов:

  • Федерико Кьеза,
  • Ватару Эндо,
  • Куивин Келлехер,
  • Харви Эллиотт,
  • Диогу Жота

Под вопросом стоит и будущее Мохамеда Салаха, Трента Александера-Арнольда и Вирджила ван Дейка, контракты которых истекают меньше чем через 3 месяца.

Ранее сообщалось о том, что на ван Дейка появился очень неожиданный претендент.

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Куивин Келлехер Ватару Эндо Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ Диогу Жота Харви Эллиотт Федерико Кьеза
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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