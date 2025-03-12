Пора прощаться. Ливерпуль проведет кадровую чистку летом

«Ливерпуль» проведет кадровую чистку летом, сообщает Fichajes.

По информации источника, английский гранд избавится от следующих футболистов:

Федерико Кьеза,

Ватару Эндо,

Куивин Келлехер,

Харви Эллиотт,

Диогу Жота

Под вопросом стоит и будущее Мохамеда Салаха, Трента Александера-Арнольда и Вирджила ван Дейка, контракты которых истекают меньше чем через 3 месяца.

Ранее сообщалось о том, что на ван Дейка появился очень неожиданный претендент.