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Испания
11 марта 2025, 23:35 | Обновлено 11 марта 2025, 23:36
643
0

На ван Дейка появился очень неожиданный претендент. Это топовый клуб

Нидерландским защитником интересуется мадридский «Атлетико»

11 марта 2025, 23:35 | Обновлено 11 марта 2025, 23:36
643
0
На ван Дейка появился очень неожиданный претендент. Это топовый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк привлекает внимание мадридского «Атлетико», сообщает Fichajes.

По информации источника, 33-летний защитник, контракт которого с английским грандом истекает летом 2025 года, рассматривает командой Диего Симеоне как топовое усиление. Вирджил пока что не определился со своим будущим. За защитником «Ливерпуля» также следит мюнхенская «Бавария».

В текущем сезоне Вирджил ван Дейк провел 39 матчей на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» нашел звездную замену ван Дейку.

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Вирджил ван Дейк Ливерпуль Атлетико Мадрид трансферы Ла Лиги трансферы трансферы АПЛ Бавария трансферы Бундеслиги
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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