На ван Дейка появился очень неожиданный претендент. Это топовый клуб
Нидерландским защитником интересуется мадридский «Атлетико»
Нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк привлекает внимание мадридского «Атлетико», сообщает Fichajes.
По информации источника, 33-летний защитник, контракт которого с английским грандом истекает летом 2025 года, рассматривает командой Диего Симеоне как топовое усиление. Вирджил пока что не определился со своим будущим. За защитником «Ливерпуля» также следит мюнхенская «Бавария».
В текущем сезоне Вирджил ван Дейк провел 39 матчей на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 1 ассист.
Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» нашел звездную замену ван Дейку.
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