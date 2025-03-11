На ван Дейка появился очень неожиданный претендент. Это топовый клуб

Нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк привлекает внимание мадридского «Атлетико», сообщает Fichajes.

По информации источника, 33-летний защитник, контракт которого с английским грандом истекает летом 2025 года, рассматривает командой Диего Симеоне как топовое усиление. Вирджил пока что не определился со своим будущим. За защитником «Ливерпуля» также следит мюнхенская «Бавария».

В текущем сезоне Вирджил ван Дейк провел 39 матчей на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» нашел звездную замену ван Дейку.