Идеальный вариант. Ливерпуль нашел звездную замену ван Дейку

Немецкой защитник дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербек привлекает внимание «Ливерпуля», сообщает Bild.

По информации источника, 25-летний футболист рассматривается руководством как замена Вирджила ван Дейка, контракт которого с «красными» истекает летом 2025 года. Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот считает Нико идеально заменой Вирджила. В Англии немцу готовы предложить зарплату в размере чуть более 5 миллионов евро.

Немецкий клуб не планирует легко прощаться со своим защитником.

В текущем сезоне Нико Шлоттербек провел 24 матча на клубном уровне и отдал 4 голевых передачи.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» предпримет последнюю попытку продлить контракт с защитником.