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Англия
11 марта 2025, 21:53 | Обновлено 11 марта 2025, 22:02
647
0

Идеальный вариант. Ливерпуль нашел звездную замену ван Дейку

Нико Шлоттербек привлекает внимание английского гранда

11 марта 2025, 21:53 | Обновлено 11 марта 2025, 22:02
647
0
Идеальный вариант. Ливерпуль нашел звездную замену ван Дейку
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Шлоттербек

Немецкой защитник дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербек привлекает внимание «Ливерпуля», сообщает Bild.

По информации источника, 25-летний футболист рассматривается руководством как замена Вирджила ван Дейка, контракт которого с «красными» истекает летом 2025 года. Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот считает Нико идеально заменой Вирджила. В Англии немцу готовы предложить зарплату в размере чуть более 5 миллионов евро.

Немецкий клуб не планирует легко прощаться со своим защитником.

В текущем сезоне Нико Шлоттербек провел 24 матча на клубном уровне и отдал 4 голевых передачи.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» предпримет последнюю попытку продлить контракт с защитником.

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Нико Шлоттербек Вирджил ван Дейк трансферы трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ Ливерпуль Боруссия Дортмунд Арне Слот
Даниил Кирияка Источник: Bild
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