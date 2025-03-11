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Англия
11 марта 2025, 17:35 | Обновлено 11 марта 2025, 17:36
302
1

Ливерпуль предпримет последнюю попытку продлить контракт с защитником

Трент Александер-Арнольд близок к переходу в «Реал»

11 марта 2025, 17:35 | Обновлено 11 марта 2025, 17:36
302
1
Ливерпуль предпримет последнюю попытку продлить контракт с защитником
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» попытается договориться с 26-летним защитником Трентом Александером-Арнольдом о продлении контракта.

Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации инсайдера, руководство «Ливерпуля» попытается предложить игроку новое соглашение, но шансы на то, что он его примет, крайне мизерные.

Известно, что Трент Александер-Арнольд планирует летом перейти в мадридский «Реал» на правах свободного агента.

В этом сезоне Александер-Арнольд сыграл за «Ливерпуль» 38 матчей и забил 3 гола.

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Ливерпуль Реал Мадрид Трент Александер-Арнольд продление контракта свободный агент трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Флориан Плеттенберг
Александр Сильченко Источник: Флориан Плеттенберг
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Victor673256ua
Александер-Арнольд вже на чемоданах. В Реалі його чекають і навряд чи щось його зупинить
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