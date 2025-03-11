Англия11 марта 2025, 17:35 | Обновлено 11 марта 2025, 17:36
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Ливерпуль предпримет последнюю попытку продлить контракт с защитником
Трент Александер-Арнольд близок к переходу в «Реал»
11 марта 2025, 17:35 | Обновлено 11 марта 2025, 17:36
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«Ливерпуль» попытается договориться с 26-летним защитником Трентом Александером-Арнольдом о продлении контракта.
Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
По информации инсайдера, руководство «Ливерпуля» попытается предложить игроку новое соглашение, но шансы на то, что он его примет, крайне мизерные.
Известно, что Трент Александер-Арнольд планирует летом перейти в мадридский «Реал» на правах свободного агента.
В этом сезоне Александер-Арнольд сыграл за «Ливерпуль» 38 матчей и забил 3 гола.
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