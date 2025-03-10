Ливерпуль – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

5 марта в 22:00 в Париже состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Английский «Ливерпуль» на стадионе «Энфилд» будет принимать французский клуб ПСЖ.

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Первый матч неделей ранее в Париже на арене «Парк де Пренс» завершился победой английского клуба (1:0).

Победитель противостояния в 1/4 финала сыграет против английской «Астон Виллы» или бельгийского «Брюгге» (3:1 в первом матче).

Ранее в 1/16 финала ПСЖ дважды разгромил «Брест» во французском дерби (3:0, 7:0).

ПСЖ – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.