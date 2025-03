ВИДЕО. 45-летний Пирло забил супергол со штрафного в матче легенд

Знаменитый итальянский футболист Андреа Пирло продолжает поражать даже после завершения карьеры.

45-летний игрок забил чудо-гол со штрафного в матче легенд между итальянским «Миланом» и английским «Тоттенхэмом».

На 83-й минуте Пирло отправил мяч в правый верхний угол, и даже голкипер соперников Мишел Варм аплодировал после пропущенного гола.

Товарищеский матч легенд клубов завершился в пользу Тоттенхэма со счетом 6:2.

ВИДЕО. Феноменальный гол Андреа Пирло со штрафного

Goals, entertainment and a Pirlo peach in the charity match 🤝⚽



Watch the highlights on our YouTube channel 👉 https://t.co/Wqkay3eV2m 📺#MilanGlorie #SempreMilan pic.twitter.com/iqBShB9byy