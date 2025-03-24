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  4. ВИДЕО. 45-летний Пирло забил супергол со штрафного в матче легенд
Италия
24 марта 2025, 22:57 | Обновлено 24 марта 2025, 23:07
376
0

ВИДЕО. 45-летний Пирло забил супергол со штрафного в матче легенд

Тоттенхэм обыграл Милан в матче легенд со счетом 5:2

24 марта 2025, 22:57 | Обновлено 24 марта 2025, 23:07
376
0
ВИДЕО. 45-летний Пирло забил супергол со штрафного в матче легенд
ФК Милан. Андреа Пирло

Знаменитый итальянский футболист Андреа Пирло продолжает поражать даже после завершения карьеры.

45-летний игрок забил чудо-гол со штрафного в матче легенд между итальянским «Миланом» и английским «Тоттенхэмом».

На 83-й минуте Пирло отправил мяч в правый верхний угол, и даже голкипер соперников Мишел Варм аплодировал после пропущенного гола.

Товарищеский матч легенд клубов завершился в пользу Тоттенхэма со счетом 6:2.

ВИДЕО. Феноменальный гол Андреа Пирло со штрафного

Видеообзор матча легенд. Тоттенхэм – Милан – 6:2

Видеозапись матча легенд. Тоттенхэм – Милан – 6:2

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Андреа Пирло ветераны Милан Тоттенхэм товарищеские матчи Мишел Ворм видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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