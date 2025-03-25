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Англия
25 марта 2025, 04:02 | Обновлено 25 марта 2025, 04:22
19
0

Болельщики Манчестер Юнайтед анонсировали новые протесты против руководства

У «красных дьяволов» кризис на многих направлениях

25 марта 2025, 04:02 | Обновлено 25 марта 2025, 04:22
19
0
Болельщики Манчестер Юнайтед анонсировали новые протесты против руководства
The Guardian

29 марта ФК «United of Manchester» и фанатская группа «The 1958» проведут совместную акцию против руководства клуба.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Протест под названием «United United Day» станет первой совместной акцией между командой и болельщиками.

Фанаты будут протестовать против политики владельцев клуба, которые привели команду к долгам в размере 500 миллионов фунтов.

Известно, что акция состоится во время домашнего матча ФК «United» против «Стоктона» в седьмом дивизионе Англии. «Манчестер Юнайтед» 29 марта не будет иметь игры.

Ранее возле Олд Трафорд болельщики «Манчестер Юнайтед» уже проводили акции протеста.

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чемпионат Англии по футболу Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига болельщики акция протеста
Александр Сильченко Источник: The Guardian
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