Болельщики Манчестер Юнайтед анонсировали новые протесты против руководства
У «красных дьяволов» кризис на многих направлениях
29 марта ФК «United of Manchester» и фанатская группа «The 1958» проведут совместную акцию против руководства клуба.
Об этом сообщает издание The Guardian.
Протест под названием «United United Day» станет первой совместной акцией между командой и болельщиками.
Фанаты будут протестовать против политики владельцев клуба, которые привели команду к долгам в размере 500 миллионов фунтов.
Известно, что акция состоится во время домашнего матча ФК «United» против «Стоктона» в седьмом дивизионе Англии. «Манчестер Юнайтед» 29 марта не будет иметь игры.
Ранее возле Олд Трафорд болельщики «Манчестер Юнайтед» уже проводили акции протеста.
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