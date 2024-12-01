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  4. ФОТО. Болельщики МЮ в ярости. Фаны устроили протесты перед стадионом
Англия
01 декабря 2024, 16:44 |
542
0

ФОТО. Болельщики МЮ в ярости. Фаны устроили протесты перед стадионом

Болельщики устроили акцию протеста перед матчем с Эвертоном

01 декабря 2024, 16:44 |
542
0
ФОТО. Болельщики МЮ в ярости. Фаны устроили протесты перед стадионом
Getty Images/Global Images Ukraine

1 декабря накануне матча 13-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» - «Эвертон» болельщики «Красных дьяволов» устроили акцию протеста перед стадионом.

Причиной недовольства фанатов стало увеличение цен на билеты на матчи «Манчестер Юнайтед». Ранее, чтобы посмотреть игру своей любимой команды с трибун легендарного стадиона «Олд Траффорд» болельщики должны были заплатить 48 евро за билет для взрослого, и 24 евро за детский билет. Однако, с целью экономии сэр Джим Рэтклифф и все руководство «Манчестер Юнайтед» решило поднять цену до 79 евро за человека и забрать все льготы.

Фанатам не понравилось это нововведение. Они провели митинг перед статуей «Троицы МЮ» на «Олд Траффорд». Сотни людей собрались, скандируя оскорбления в сторону сэра Джима Рэтклиффа и призывами «Глейзеры - вон».

ФОТО:

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Іван Распутін Источник: Daily Mail
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