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24 марта 2025, 23:15 |
266
0

ВИДЕО. Звезды сборной Испании показали крутой танец. Красота

Ламин Ямаль, Нико Уильямс и Саму Омородион зажгли в соцсетях

24 марта 2025, 23:15 |
266
0
ВИДЕО. Звезды сборной Испании показали крутой танец. Красота
Instagram. Саму Омородион, Нико Уильямс и Ламин Ямаль

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль опубликовал новое видео в своём Tik-Tok-аккаунте.

17-летний футболист пригласил для совместного видео своих друзей по сборной – Нико Уильямса и Саму Омородиона.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Настоящее и будущее сборной Испании — это чистый вайб… Саму Омородион, Нико Уильямс и Ламин Ямаль танцуют после своей победы над Нидерландами прошлой ночью 😂🕺🏽», – описывает видео аккаунт Rising Ballers.

«Эти парни уничтожают целые страны», – пишут болельщики в Instagram.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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