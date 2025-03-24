ВИДЕО. Звезды сборной Испании показали крутой танец. Красота
Ламин Ямаль, Нико Уильямс и Саму Омородион зажгли в соцсетях
Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль опубликовал новое видео в своём Tik-Tok-аккаунте.
17-летний футболист пригласил для совместного видео своих друзей по сборной – Нико Уильямса и Саму Омородиона.
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«Настоящее и будущее сборной Испании — это чистый вайб… Саму Омородион, Нико Уильямс и Ламин Ямаль танцуют после своей победы над Нидерландами прошлой ночью 😂🕺🏽», – описывает видео аккаунт Rising Ballers.
«Эти парни уничтожают целые страны», – пишут болельщики в Instagram.
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