Во вторник, 25 марта, состоится матч квалификации чемпионата мира Боливия – Уругвай. Встреча пройдёт на стадионе «Эстадио Мунисипаль» в Эль-Альто.

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Боливия

После победы над сборной Колумбии (1:0) у сборной Боливии наступила серия неудач. Команда проиграла сборной Аргентины (0:6) и сборной Эквадора (0:4). Затем последовала ничья со сборной Парагвая (2:2). В предыдущем туре сборная Боливии встречалась с аутсайдером турнира сборной Перу и уступила 1:3. В турнирной таблице сборная Боливии занимает седьмое место, которое позволяет участвовать в межконтинентальном плей-офф. Отставание от шестой позиции составляет шесть баллов. Дома сборная Боливии не поигрывает в четырех поединках подряд (3 победы и ничья).

Уругвай

В трех предыдущих турах у сборной Уругвая были непростые соперники. Команда смогла обыграть сборную Колумбии (3:2), сыграла вничью со сборной Бразилии (1:1) и в домашнем матче уступила сборной Аргентины (0:1). Сборная Уругвая набрала 20 очков и идет в турнирной таблице на четвертом месте. Уругвай опережает сборную Боливии на 7 очков. В гостях сборная Уругвая не выигрывает в трех матчах подряд.

Личные встречи

Из пяти последних матчей сборная Уругвая выиграла четыре. Одна победа на счету сборной Боливии.

Боливия – Аргентина: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах отбора к ЧМ-2026 сборная Боливии забивала в среднем по 1,67 гола за игру. Средняя результативность сборной Уругвая в гостях составляет 1 гол за матч.

Прогноз

Команды играют не очень результативно. Возможен вариант с тотал меньше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,66.